Stenkast straffes med fængsel

30 dages fængsel til 22-årig mand for at kaste en sten efter betjente i Nivå

Af Anders Dall

En 22-årig mand, der var tiltalt for at kaste en sten efter politibetjente, skal 30 dage i fængsel. Det står klart, efter at hans sag har været for Retten i Helsingør.