Så er der tenniscamps i sommerferien i Hørsholm. Foto Bo Nyman Foto: NYMANN, BO/Photographer Bo Nymann

Send til din ven. X Artiklen: Sommeren klar til tenniscamps Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommeren klar til tenniscamps

Ådalsparkens Tennisklub inviterer både børn og voksne på tenniscamp i sommerferien

Ugebladet Hørsholm - 21. juni 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igen i år får tenniselskende børn og voksne mulighed for at komme på tenniscamp. Selvom coronakrisen gjorde det usikkert, om sommerens tenniscamp ville blive afholdt, er der nu givet grønt lys til det.

Den gode nyhed for alle børn i alderen seks til 12 år er, at de får mulighed for at spille en masse sjov tennis i uge 28 i sommerferien på DGI's tenniscamps, som også bliver afholdt i Ådalsparkens Tennisklub. Også seniorerne over 50 år har mulighed for at komme på tenniscamp i uge 29. Og i tennisklubberne bliver alle de frivillige, som afholder tenniscamps, klædt godt på til opgaven, så de lever op til myndighedernes anbefalinger.

Tennis og sammenhold En uges tenniscamp i sommerferien er fyldt med tennis, sjov og nye spændende udfordringer sammen med andre glade børn og voksne. Der er rigtig god mulighed for at have det sjovt med sine venner og for at få nye venner, fortæller Jonas Hansen, der er tenniskonsulent hos DGI, der er glad for, at der kan afholdes camps.

"Tennissporten har ligget stille i en periode af coronakrisen, så det er fantastisk, at vi har mulighed for at få en masse børn og voksne på tenniscamps i sommerferien," siger Jonas Hansen ifølge en pressemddelelse fra DGI.

Camps for alle Årets DGI-tenniscamps er for alle piger og drenge, kvinder og mænd - for alle der har lyst til tennis. Dygtige instruktører står klar til at træne deltagerne og sørge for, at man får en god oplevelse. Har din klub også lyst til at give klubbens og lokalområdets børn og voksne en ekstra tennisoplevelse i sommerferien, er du meget velkommen til at kontakte tenniskonsulenten i DGI på telefon 6171 8500.

Jk