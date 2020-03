Præstegården på Hesselrødvej var torsdag udsat for indbrud, hvor der blev stjålet sølvtøj og smykker fra sognepræst Kirsten Johansen.

Sognepræst bestjålet: Ubudne gæster i præstegården

Nordsjællands Politi eftersøger to mænd for indbrud i præstegården ved Karlebo Kirke

To mænd har torsdag eftermiddag omkring kl. 16.51 begået indbrud hos sognepræst Kirsten Johansen i præstegården på Hesselrødvej ved Karlebo Kirke.

Ved indbruddet blev et pengeskabt opbrudt, og der blev stjålet sølvtøj og smykker, oplyser Nordsjællands Politi.

En kvinde, der var ude at lufte sin hund, har til politiet oplyst, at hun så to personer bære nogle poser ud i en bil og køre fra stedet.

På baggrund af kvindens oplysninger om bilen meddeler Nordsjællands Politi i deres døgnrapport, at de har en formodning om, hvem gerningsmændene hos sognepræsten kan være.