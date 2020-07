Se billedserie Michael Hjermitslev Hoffmann, 3.v, modtager Danske Banks Hørsholms Legat på 5000 kr. af filialdirektør Michael Lindegaard. Foto: Brian Dupont

Sofies kamp med hjernerystelse belønnet med legat

Legater på Rungsted Gymnasium belønner det faglige, hjælpsomheden og kampgejsten

Ugebladet Hørsholm - 04. juli 2020 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med dimissionen på Rungsted Gymnasium blev der traditionen tro uddelt legater. Et af legaterne handlede om et flot resultat - og så noget heltandet.

For Sofie Ørskov Wulff modtog Rotary Klub Hørsholms legat for at have kæmpet sig til et flot STX-resultat på trods af en hjernerystelse, hun pådrog sig mellem 2. og 3. g.

En imponerende indsats "Sofie har været meget påvirket af konsekvenserne af hjernerystelsen. Trods de mange udfordringer har hun på forbilledlig vist formået at balancere sin skolegang og private liv i godt samarbejde med skolen og vejledningscenteret. En imponerende indsat, hvorfor hun er modtager af Rotary Klub Legatet," lyder motivationen blandt andet.

Ufattelig dygtig Michael Hjermitslev Hoffman fik tildelt Danske Banks legat "for at være ufattelig dygtig og begavet" og for at besidde en faglig kapacitet ud over det sædvanlige.

Socialt overskud "Samtidig har Michael socialt overskud og er altid klar til at hjælpe sine klassekammerater og de udvekslingselever, som gennem årene har gået i klassen. Michael har et fantastisk formidlingstalent, og han agerer ofte hjælpelærer og har sin faste gang i skolens matematikcafé sammen med to andre matematikhjælpere fra årgangen. Michael underviser også i robotbygning på diverse aftenskoler/ungdomsskoler ved siden af sin skolegang på RG," hedder det blandt andet i begrundelsen.

