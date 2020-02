To biler stødte sammen på Helsingørmotorvejen tirsdag eftermiddag efter den ene bilist i aquaplanede og snurrede rundt.

Snurrede pludselig rundt på motorvejen og ramte anden bil

En 46-årig mand fra Kokkedal og en 55-årig kvinde fra Hillerød havde tirsdag eftermiddag en dramatisk oplevelse på Helsingørmotorvejen nær afkørsel 12 ved Hørsholm.

Her begyndte den 46-åriges bil pludselig at aquaplane på de våde vejbaner fra en af tirsdagens kraftige regnbyger. Det fik bilen til at dreje rundt og køre ind i siden på en bil ført af den 55-årig kvinde fra Hillerød, oplyser Nordsjællands Politi.

Sammenstødet skete i sydlig retning kl. 13.59, og begge bilister slap ifølge politiet umiddelbart uden personskade.

Den ene vejbane var dog kortvarigt lukket, mens der blev ryddet op på stedet.