Slotveds uafklaret om nyt rådhus: Men vi kommer ikke tilbage

Hvor fremtidens rådhus i Hørsholm skal ligge er fortsat uafklaret - men når flyttefirmaet i næste uge tømmer rådhuset for midlertidigt at flytte til Slotsmarken 13 er det et endegylidgt farvel til at have rådhus i den tidligere skole på Ådalsparkvej.

Det slår borgmester Morten Slotved (K) fast overfor Ugebladet.

"Vi skal ikke tilbage hertil, og jeg vil ikke - som forholdene er - stå til ansvar for, at der skal være rådhus i de her bygninger igen," siger borgmesteren og afskriver dermed muligheden for en skimmelsvamp-renovering, er koster op mod 25 mio kr.

Efter torsdagens Økonomiudvalgsmøde vedtog et flertal, at Ådalsparkvej 2 nu skal forberedes til salg, og der er besluttet at afholde et temamøde i Hørsholm Kommunalbestyrelse om, hvad der skal ske på Ådalsparkvej-grunden i forbindelse med et salg.

Mulighederne er flere, fx rækkehuse, tæt lav bebyggelse, parcelhuse, erhverv eller måske privatskole. Skulle man bygge et helt nyt rådhus på Ådalsparkvej er det anslået at koste 180 mio. kr.