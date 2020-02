Borgmester Morten Slotved har lige nu svært ved at begejstre på klimaområdet, hvor Hørsholm Kommune ikke lever til aftalen om at kunne kalde sig klimakommune. Foto: Arkiv

Slotved om klima-fiasko: Vi skal tage os sammen

Hørsholm Kommunes CO2-reduktion er al for lav til man kan kalde sig klimakommune

Ugebladet Hørsholm - 20. februar 2020

Hørsholm vil begejstre, lyder det i mange sammenhænge og skåltaler - men just ikke på klimaområdet. For her lever Hørsholm Kommune slet ikke op til de krav om CO2-reduktion, som de har indgået en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening for at kunne kalde sig 'klimakommune'.

Ifølge aftalen skal Hørsholm Kommune reducerer den årlige CO2-udledning med 2 procent, men i 2018 nåede man kun 0,4 procent.

Det har Socialdemokratiets Marcus Guldager kritiseret og kaldt 'sølle' for en rig kommune som Hørsholm, og borgmester Morten Slotved (K) er heller ikke stolt af det kommunen har præsteteret i forhold til klimaaftalen.

"Ja, vi skal tage os sammen og sikre os, at vi i fremtiden kan leve op til klimamålene," siger borgmesteren og erkender, at det betyder, at Hørsholm ryger vi ud af aftale med Danmarks Naturfrednings og ikke længere er betragte som 'klimakommune'.

Overser melding Fra administrationen var der fremlagt CO2-nedsættende foranstaltninger for i alt 500.000 kroner, som skulle have sikret den målsatte 2 procents-reduktion, men i budgetforliget sidste år valgte man ikke at tage alle initiativer med, og borgmesteren erkender også, at man politisk ikke var helt opmærksom på administrationens melding om, at alle initiativer skulle have været prioriteret, hvis man ville leve op til klimaaftalen.

"Det får vi desværre ikke prioriteret i budgetfasen. Derfor skal næste gang se nøje på de muligheder, der skal til for at leve op til aftalen CO2-reduktionen," fastslår Morten Slotved.

S-politiker Marcus Guldager har foreslået, at det skal være en decideret bunden opgave for kommunalbestyrelsen til den kommende budgetlægning.