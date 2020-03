Hørsholms borgmester Morten Slotved (K) har med det samme bedt administrationen om at udarbejde en liste over kommunale anlægsopgaver, der kan sættes i gang under coroankrisen. Foto: Morten Timm

Slotved: Vi kommer til at lave investeringer og renoveringer

Hørsholm Kommune vil arbejde målrettet på at fremrykke kommunale projekter efter suspenderingen af anlægsloftet

Ugebladet Hørsholm - 27. marts 2020 kl. 09:54 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen og folketingets beslutning om at ophæve kommunernes anlægsloft er en mulighed som Hørsholm-borgmester Morten Slotved står klar til at gribe.

"Vi kommer til at lave investeringer og renoveringer, og administrationen er bedt om - så hurtigt som muligt - at udarbejde en liste over de anlægsinvesteringer, vi kan sætte i gang. Og jeg vil indkalde alle partierne til en drøftelse om hvilke prioriteringer, vi skal tage," fortæller Morten Slotved til Ugebladet kort efter torsdagens nyhed om, at kommunerne ikke længere har nogen øvre grænse for anlægsinvesteringer.

Slotved ved godt, at det her kræver hurtig politisk handling.

"I vores coronaberedskab har vi mandag kl. 10 et møde, hvor alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne orienteres om den generelle situation, og her håber jeg, at administrationen allerede vil have noget klar, så vi kan tage hul på drøftelserne om de muligheder, der er for at renovere og investere. Det kan være cykelstier, legepladser, projekter på skoler og institutioner," tilføjer borgmesteren.

Stigende likviditet Hørsholm Kommune har i dag et anlægsbudget på 70-80 millioner kroner, men Slotved kan ikke oplyse, hvor meget det i givet fald skal hæves.

Kommunens økonomi er i bedring, og likviditeten er stigende og ligger lige nu på over 2.000 kr. pr. borger. En fordobling siden nytår, oplyser Morten Slotved og glæder sig samtidig over de lånemuligheder, der er lagt frem fra regeringen.

"Jeg har absolut ingen problemer med, at vi optager lån for at kunne sætte ting i gang. Når det kommer til belåning ligger Hørsholm i dag under landsgenenmsnittet pr. borger," fastslår Slotved.

Venstre er med Hos Venstre i Hørsholm er man også indstillet på at fremrykke kommunale anlægsopgaver i forsøget på at holde samfundshjulene i gang og hjælpe erhvervslivet under coronakrisen.

"Det skal konkret ske ved at fremrykke investeringer og renoveringer af for eksempel skoler, plejehjem, veje og daginstitutioner. Dermed kan det sikre opgaver til en byggebranche, der er i knæ og afbøde virkningerne af den fortvivlende corona-situation, vi befinder os i. Plus give en hjælpende hånd til erhverslivet," lyder det fra V-gruppeledelsens Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich.

Ros til regeringen Borgmester Morten Slotved er generelt meget positiv over regeringens foreløbige håndtering af coronakrisen.

"Jeg har kun ros at sige, for der har været autoriteter omkring regeringen. Vi må stå sammen i krisetider, og det er vigtigt, at vi som borgere har tillid til regeringen," understreger Hørsholm-borgmesteren.