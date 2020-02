Mia Persson, kendt fra 'Den store bagedyst', hjælper børnene med at pynte fastelavnsboller. Foto: Søren Hempel

Slå katten af tønde og pynt fastelavnsboller med Mia fra bagedysten

Rungstedlund inviterer til fastelavnsfest lørdag 22. februar kl. 12.30-15.45, hvor man kan komme udklædt og være med til at slå 'bogen af tønden' på Karen Blixen Museet.

Efter tøndeslagning kan børnene sammen med Mia Persson, fra Hørsholm og kendt fra 'Den store bagedyst' på DR, være med til at pynte deres egen fastelavnsbolle.

Derefter kan man opleve Karen Blixen Museet på en ny måde med en lydvandring for børn. Audioguiden fortæller om Karen Blixens liv og om at være barn på Rungstedlund.

Lydvandring for børn

Museets nye lydvandring for børn er skabt af kulturformidler Sofie Clausager i samarbejde med museet.

Med lydvandringen ønsker museet at formidle Blixens liv og historier i børnehøjde, derfor er det også muligt at høre historien om den lille dreng, Nils Carlsen, der kom til Rungstedlund som fireårig, og som blev tæt knyttet til Karen Blixen.

FAKTA Programmet er:

Kl 12.30 - 13.20 Tøndeslagning for store og små på gårdspladsen

Kl 13.20 – 14.05/14.20 Fastelavnsbolle-pyntning med Mia Persson.

Kl 14.20 - 14.40 Afsløring af lydvandring. Direktør Elisabeth Nøjgaard præsenterer, Nils Carlsen klipper det røde bånd over og Sofie Clausager spiller lydklip

Fastelavnsboller, saftevand/varm kakao

kl 14.40 - 15.10 Familieomvisning 1 (imens prøver de andre familier diverse lydvandringer)

kl 15.15 - 15.45 Familieomvisning 2 (imens prøver familierne diverse lydvandringer) Programmet er:

Rundvisning med Blixens grandniece

Det vil også være muligt at skrive sig på en familieomvisning med Karen Blixens grandniece Catharina B. Gower-Poole, som har indtalt lydvandringen, samt hilse på lydvandringens Nils Carlsen, der i dag er bedstefar.

Det er gratis for børn at deltage, men tilmelding er nødvendigt. For voksne koster det almindelig museumsentré.

jesl