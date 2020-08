Rådhushallen på Ådalsparkvej stod under vand efter onsdagens skybrud, men en hurtig indsats fra floorballformand Stephan Grey og andre frivillige har formentlig begrænset vandskaderne. Foto: Privat

Skybrud lukker idrætshaller: Sender stor tak til redningsmænd

Både Rådhushallen og den store gymnastiksal på Hørsholm Skole ramt af vandskade

Ugebladet Hørsholm - 21. august 2020 Af Morten Timm

Det næsten tredobbelte skybrud onsdag eftermiddag, hvor der høvlede 40 millimeter regn ned på en halv time over Hørsholm, har givet vandskader i både Rådhushallen på Ådalsparkvej og den store gymnastiksal på Hørsholm Skole.

Begge haller er nu lukket.

"De store regnmængder betyder desværre, at vi bliver nødt til at lukke Rådhushallen og den store gymnastiksal på Hørsholm Skole i foreløbigt to uger på grund af vandskader," meddeler Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Der er opsat adskillige affugterne i de berørte lokaler, og kommunen er i fuld gang med at danne sig et overblik over skadernes omfang.

Frivillig redningsaktion Rådhushallen stod under vand og situationen kunne have udviklet sig meget værre, hvis ikke det havde været for en snarrådig indsats fra Stephan Grey, formand i Rungsted-Hørsholm Floorball Klub, samt andre frivillige kræfter, da de opdagede oversvømmelsen.

Med koste fjernede de vandet i Rådhushallen så hurtigt som overhovedet muligt, og Stephan Grey alarmerede meget hurtigt idrætsinspektør Søren Strand, ligesom han fik tilkaldt hjælp fra andre klubmedlemmer, som hjalp til med at redde halgulvet.

Sender stor tak Nu takker idrætsinspektør Søren Strand for den uvurderlige hjælp.

"Stor tak til alle jer frivillige, som udviste samfundssind og ydede en helt ekstraordinær indsats i går i Rådhushallen," udtaler Søren Strand og fortsætter:

"Jeg bliver meget glad, når jeg oplever en hjælp fra brugerne, som går langt ud over, hvad man kunne forestille sig".

Alle brugere af de to sportshaller har fået direkte besked om lukningen.