Skovbørnehave inviterer til Naturens Dag

Her kan hele familien gå på opdagelse og bevæge sig rundt i naturen. Dagen begynder med, at der tændes bål, og så kan man deltage i snitteværksted, prøve balancebanen, kigge på 'dødeburet' m.m.

Naturens Dag er Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforenings mærkedag for naturoplevelser.

Fejrer naturen

Ud over at åbne naturen for børn og deres familier på Naturens Dag, fejrer skoler og institutioner naturen i hele ugen op til.