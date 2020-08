Skole slår alarm efter forhøjet PCB-niveau

Skolestarten på Vallerødskolen bliver ikke helt som elever og lærere havde forestillet sig, da i slutningen af juni gik på sommerferien. For i mellemtiden er der på skolen målt forhøjet niveau af det skadelige stof PCB, der er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler.

"Forventningen fra kommunens rådgivere er og har været, at PCB-niveauet umiddelbart kan bringes ned under grænseniveauet i de øvrige lokaler," fastslår skolelederen.

"Vi forventer, at undervisningen kan gå i gang på Vallerødskolen som planlagt, eventuelt med enkelte indisponible lokaler," oplyser han i en pressemeddelelse og tilføjer, at man fortsat er i gang med at få foretage målinger, samt regulere på rengøring, ventilation og luftrensning.

Orientering til forældre

Forældre til børn på Vallerødskolen samt skolens medarbejdere blev orienteret om situationen i går i et brev fra skolelederen.

Her skriver Michael Geilager, at PCB-fundet aktuelt har betydet tre ting på skolen:

Renoveringen af omklædningsrummene er udskudt og forventes først igangsat i efterårsferien.

For at bringe PCB-niveauet ned under grænseværdierne sættes der lister op over fuger, reguleres i ventilationen og sættes ekstra ventilation op. Der er ligeledes gjort ekstra grundigt rent på alle flader.

Endelig er planlagt en proces, hvor alle lokaler renses for PCB kilder. Der er primært tale om at fjerne fuger og evt. karme, døre og måske vinduer.

Processen vil ske hen over skoleåret og planlægges efter yderligere undersøgelser.