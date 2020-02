Sådan forestiller Kristian von Hornsleth sig at 'Forskeren' tager sig ud, når den er på plads på Stadion Allé. Illustration: Hornsleth Studio

Artiklen: Sidste step: 100.000 for at få 'Forskeren' på plads

Sidste step: 100.000 for at få 'Forskeren' på plads

Skulpturen er en donation fra kunstneren til Hørsholm Kommune, der dog ikke helt slipper for udgifter til at få værket op at stå.