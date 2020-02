Se billedserie Monica Lylloff kommer og holder foredrag på Hørsholm Bibliotek. Foto: Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Sej mor fortæller om livet med tre handicappede børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sej mor fortæller om livet med tre handicappede børn

Foredrag med Monica Lylloff på Hørsholm Bibliotek

Ugebladet Hørsholm - 18. februar 2020 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mød Monica Lylloff, jurist og forfatter, når hun onsdag 26. februar klokken 19.00 besøger Hørsholm Bibliotek, hvor hun vil fortælle sin egen historie om livet som mor til tre børn med handicap.

Læs også: Slå katten af tønden og pynt fastelavnsboller med Mia fra bagedysten

I 2007 slog livet en kolbøtte for Monica Lylloff og hendes mand, da deres tvillinger blev født 11 uger for tidligt. Det blev starten på et liv som pårørende til tre børn med hver deres diagnose.

I februar 2019 udkom Monicas bog "Seje mor - en fortælling om livet med 3 børn med særlige behov". Bogen lukker læseren helt ind i et pårørendeliv, hvor diagnoser så som autisme, adhd, angst, skolevægring, cerebral parese, hydrocephalus, hjælpemidler, specialskoler og møder med systemet er en del af hverdagen.

Uventet drejning Monica Lylloff fortæller denne aften, hvad der skete for hende og hendes mand, da deres liv tog en uventet drejning. Hun fortæller, hvad det vil sige at blive pårørende, at være nødt til at lægge sit liv om og blive afhængig af hjælp udefra.

I februar 2019 var Monica Lylloff med til at starte Facebook-gruppen: "#enmillionstemmer - Bak op om pårørende til handicap og psykisk sårbarhed", som har mange tusinde medlemmer. Hun vil derfor også fortælle nærmere om hendes politiske kamp for at få ændret forholdene for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed og deres pårørende i hele landet.

Billetter til foredraget kan købes via bibliotekets hjemmeside.