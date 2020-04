Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Vejvrede, flugt og færdselsuheld

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

29. april 2020

FLUGT-EFTER-INDBRUD En 96-årig kvinde blev lørdag 25. april kl. 13.20 udsat for indbrud i sin lejlighed på Rungsted Strandvej. En anden mandlig beboer på 32 år alarmerede politiet efter han havde set tre mænd løbe fra den ældre kvindes lejlighed, og hun råbte til ham, at han skulle løbe efter dem. Ved opgangsdøren holdt en af gerningsmanden døren lukket for den 32-årige, inden de tre mænd løb ud og kørte væk i en ventende sølvfarvet bil, der blev ført af en kvinde. En politipatrulje kørte til området, men fik ikke fat på gerningsmændene. De beskrives alle som udenlandsk af udseende og mørke i huden. Den ene mand blev noteret som almindelig af bygning med et rundt ansigt og skægstubbe. Han bar hvid kasket samt et koben i højre hånd. Kvinden i bilen var ældre og iført tørklæde om hovedet.

BÅL Torsdag 23. april kl. 15.23 blev der anmeldt, at fire unge mænd havde tændt bål ved en daginstitution på Broengen i Kokkedal, og at der blev hældt sprit på bålet. En patrulje kørte til stedet, hvor de traf en mindre gruppe unge, som grillede mad. Patruljen fik en snak med de unge samt vurderede, at bålet ikke umiddelbart var til fare for omgivelserne.

FÆRDSELSUHELD En 35-årig kvinde fra Kokkedal var torsdag 23. april kl. 13.58 impliceret i et færdselsuhed med en 23-årig mandlig motorcyklist. Uheldet skete på Skodsborg Strandvej, hvor motorcyklist foretog en overhaling af flere biler, som holdt stille. En af bilisterne var den 35-årige fra Kokkedal, der foretog et venstresving. Motorcyklisten ramte dermed direkte ind i siden på kvindens bil. Ifølge politiet skete der ikke umiddelbart større personskade, men motorcyklisten blev i ambulance kørt til tjek på hospitalet. Begge vognbaner var spærret under oprydningsarbejdet.

FÆRDSELSUHELD En 71-årig kvindelig bilist fra Hørsholm kørte torsdag 23. april kl. 7.55 på Helsingørmotorvejen sammen med en lastbil, ført af en 44-årige mandlig chauffør fra Lundby. Uheldet skete i i sydgående retning ved afkørsel 13, hvor den 71-årige kom kørende på tilkørselsrampen. Da en bil foran lastbilen, som kørte i inderste vognbane. bremsede hårdt op, trak lastbilschaufføren ud mod højre på tilkørselsbanen og påkørte kvindens bil, som befandt sig i lastbilens blinde vinkel. Ifølge politiet skete der ikke umiddelbart nogen personskade, men en ambulance blev alligevel sendt til stedet. Oprydningsarbejdet betød, at alle spor måtte afspærres i periode.

VEJVREDE-OG-VOLD En 54-årig mand fra Hørsholm indkasserede onsdag 22. april kl. 18.40 et knytnæveslag og fik kastet sin mobiltelefon hen ad asfalten, da han blev overfaldet af en anden mandlig bilist, der menes at være kørende i en Peugeot 3008. Politiet eftersøger nu bilisten, der beskrives som ca. 45 år, 185 cm, lidt kraftig af bygning med mørkt hår (kort i siderne). Den voldsomme episode skete på Ørbæksvej i Hørsholm, da den midaldrende mand reagerede ved at 'give fingeren' til den anden bilist, da han kastede affald ud på vejen. Til politiet har den 54-årige forklaret, at den anden bilist vendte bilen og kørte hen til anmelderen, som her blev ramt af bilens sidespejl på den ene underarm. Den eftersøgte bilist steg ud af bilen og gav ham et slag med knyttet hånd, der ramte bag hans venstre øre. Derefter tog bilisten hans mobiltelefon og kastede den på jorden og forsøgte dernæst at køre den over, inden han forlod stedet. Nordsjællands Politi vil meget gerne hører fra eventuelle vidner eller føreren af den formodentlige Peugeot 3008.

INDBRUD i en villa på Rødhalsvej i Hørsholm, begået mellem tirsdag 21. april kl. 10 og torsdag 23. april kl. 13.30. Ikke oplyst om opbrudsmetode og tyvekoster.

CONTAINERBRAND Tirsdag 21. april kl. 20.44 var der ild i en papircontainer i Islandshøjparken i Nivå. Et vidne så en person opføre sig mistænkeligt og kigge sig en del over skulderen. Personen beskrives som en dreng, 15 år, 160-170 cm høj, almindelige af bygning, kort brunt hår og mørk i huden. Han var iført hvid sweatshirt med blå ærmer/side, jeans og sandfarvede sko. Der er ingen meldinger skader på andre ting end containeren.

Kilde: Nordsjællands Politi