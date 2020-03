Se ugens politirapport: Tvyerier og indbrud

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

FRAKENDT-KØREKORT En 51-årig mand fra Hørsholm blev mandag 2. marts kl. 18.24 standset på Rungstedvej og sigtet for at køre bil uden førerret. Han er tidligere frakendt sit kørekort.

INDBRUD Et vindue på 1. sal blev brudt op i villa på Vedbæk Strandvej af ukendt gerningsmand i tidsrummet fra lørdag 29. februar kl. 11.30 og søndag 1. marts kl. 11.15. Ingen oplysninger om stjålne genstand.

INDBRUD Alarmselskabet GS4 anmeldte fredag 28. februar kl. 19.31, at der var flere alarmer fra en villa på Vedbæk Strandvej. Ingen meldinger om stjålne effekter.

INDBRUD En safety box med smykker blev stjålet ved et indbrud i en lejlighed i Jægerparken i Hørsholm, begået i perioden fra tirsdag 25. februar kl. 11 til torsdag 27. februar kl. 11. Det er ikke oplyst, hvordan gerningsmanden er brudt ind i boligen.

ELCYKEL-TYVERI To elcykler blev stjålet fra en garage på Stakkeleddet i Hørsholm ved et indbrud begået mellem mandag 24. februar kl. 23 og tirsdag 25. februar kl. 6.45. Døren til garagen var brudt op.

INDBRUD i en villa på Bukkeballevej, Rungsted Kyst, begået tirsdag 25. februar mellem kl. 8 og 15. Tyven er kommet ind via have­dør, men har ikke stjålet noget.

INDBRUD Et vindue til et soveværelse blev opbrudt ved et villaindbrud på Jellerød Parkvej i Kokkedal, begået fra mandag 24. februar kl. 18 til tirsdag 25. februar kl. 20. Ved indbruddet blev stjålet en højttaler.