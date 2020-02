Se billedserie Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Trafikuheld, tyveri og hærværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Trafikuheld, tyveri og hærværk

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Ugebladet Hørsholm - 25. februar 2020 kl. 17:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HJULTYVERI Seks hjul er stjålet fra en lastbilanhænger, der holdt parkeret på p-pladsen ved Cirkelhuset på Christianshusvej i Hørsholm. Tyveriet er sket mellem søndag 23. februar kl. 21.30 og mandag 24. februar kl. 03.

FRAKENDT KØREKORT En 47-årig mand fra Vedbæk blev mandag 24. februar kl 16.30 standset i en bil på Vedbæk Strandvej, hvor det viste det sig, at han tidligere var frakendt sit kørerkort. Han blev sigtet for at køre bil i frakendelsestiden.

FÆRDSELSUHELD På Helsingørmotorvejen mistede en 46-årig kvinde fra København herredømmet over sin bil på grund af vand på kørebanen og påkørte en anden bil i siden, der så ramte ind i autoværnet. Uheldet skete søndag 23. februar kl. 16.20 i sydgående retning ved Hørsholm. En ambulance blev tilkaldt, da den ene part klagede over nakkesmerter efter uheldet, men der skete ikke umiddelbart større personskade. Der blev tilkaldt hjælp til at fjerne bilerne efter uheldet, og vejen var for en stund spærret, mens oprydningen pågik.

SOLOUHELD En 68-årig mand kørte søndag 23. februar galt på Alsvej i Hørsholm, hvor hans BMW ramte ind i et mindre vejtræ. Ifølge politiets indsatsleder var der tale om en soloulykke,. Uheldet skete omkring kl. 11.40, hvor han kom kørende i sydlig retning. Kort før krydset ved Nattergalevej har han efter alt at dømme fået et ildebefindende. Bilen svingede ind på cykelsti og fortov - inden om den indhegnede busk- og træbeplantning - hvorefter den ramte beskyttelsesbarrieren og et træ. Ud over at bilens airbags blev udløst slap den 68-årige fører af bilen uden kvæstelser fra uheldet, men blev i ambulance bragt til hospitalet for tjek.

SPRITBILIST Voldsomt slingrende kørsel afslørede en påvirket bilist på Sjælsmarkvej kl. 00.52 natten til søndag 23. februar. Bilen blev bragt til standsning af en politipatrulje, og føreren - en 40-årig mand fra København - blev testet positiv for spritituskørsel.

INDBRUD i villa på Vedbæk Strandvej lørdag 22. februar kl. 18.50, hvor altandør på første sal blev opbrudt. Ikke overblik over stjålne genstande ved anmeldelsen.

INDBRUD Smykker, to kameraer, spillekonsol og højttalere blev stjålet ved et indbrud i en villa på Væverholm i Hørsholm i perioden fra fredag 21. februar kl. 17 og lørdag 22. februar kl. 10.50.

HÆRVÆRK En knallert, som stod i Højmose Vænge i Hørsholm, er mellem mandag 17. februar kl. 08 og tirsdag 198. februar kl. 13.00 blevet udsat for hærværk. Knallertens sæde er skåret op, glasset til speedometeret knust og spejle knækket af.

BILBRAND Onsdag 19. februar kl. 2.30 blev der meldt om brand i en bil, som holdt parkeret på en parkeringsplads på Skovengen. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor branden blev slukket. Patruljen foretog efterfølgende brandundersøgelse, og der arbejdes ud fra en teori om, at branden er påsat.

INDBRUD Kontanter og smykker blev stjålet ved et villaindbrud på Axel Heides Vej i Hørsholm, begået i tidsrummet fra tirsdag 4. februar til tirsdag 18. februar kl. 17.05. Vindue opbrudt.

Kilde: Nordsjællands Politi