Se ugens politirapport: Trafikdrab og spritbilister på afveje

INDBRUD Der blev stjålet værktøj fra en villa på Vedbæk Strandvej. Huset er for tiden under renovering, og tyveriet skete i perioden fra fredag den 4. september kl. 14.30 til mandag 7. september kl. 7.

SPRITBILIST-I-UHELD En 39-årig mand fra København kørte søndag 6. september kl. 16.55 ind i en lygtepæl på Rungstedvej i krydset ved Østre Stationsvej. Manden blev tilset af ambulancepersonalet, men kom ikke alvorligt til skade. Til gengæld viste en alkometertest, at den 39-åriges promille var højere end den tilladte, og han blev derfor sigtet for spirituskørsel og fik taget en blodprøve, som skal fastlægge hans nøjagtige promille.

SKUNK En 26-årig mand fra Kokkedal blev torsdag 3. september klokken 20.37 sigtet for at være i besiddelse af en mindre mængde skunk. Manden blev truffet på Højengen i Kokkedal.

NARKOBILIST Torsdag 3. september klokken 17.45 blev en 19-årig mand fra Hørsholm sigtet for narkokørsel. Manden blev standset på Alsvej, hvor patruljen kunne konstatere, at han var påvirket af euforiserende stoffer. Manden havde heller ikke noget kørekort og blev derfor også sigtet for kørsel uden førerret.

BESLAGLAGT Onsdag 2. september kl. 18.58 blev en 49-årig mand standset på Helsingørmotorvejen ved Hørsholm. Her blev han bedt om at gennemføre en alkometertest, som viste, at hans promille var så langt over den tilladte, at han ikke alene blev sigtet for spirituskørsel, men også fik sin bil beslaglagt. Manden blev taget med på hospitalet, hvor han fik taget en blodprøve, der skal fastlægge hans nøjagtige promille.