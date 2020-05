Se billedserie Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Svaneangreb, væltet lastbil og tyv på flugt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Svaneangreb, væltet lastbil og tyv på flugt

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Ugebladet Hørsholm - 05. maj 2020 kl. 16:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

INDBRUDSFORSØG På en indgangsdør til en lejlighed på Gasværksvej i Hørsholm blev der mandag 4. maj fundet tegn på forsøg på indbrud. Døren var brudt op med en ukendet genstand, men ingen kom tilsyneladende ind i lejligheden, oplyser Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

INDBRUD på Vagtelvænget i Kokkedal mellem tirsdag 28. april kl. 15 og søndag 3. maj kl. 11. Gerningsmanden eller -mændene kom ind i huset gennem et soveværelsesvindue, hvor en rude var knust. Der er stjålet en el-cykel, højttalere og smykker.

SVANEANGEREB En vred og aggressiv svane gik lørdag 2. maj kl. 10.27 amok og angreb trafikanterne i t-krydset Stampevej-Lundevej i Hørsholm. Nordsjællands Politi modtog flere anmeldelser om den agressive svane. De blev henvist til at kontakte Dyrenes Vagtcentral.

TYVERI En 66-årig mand fra Hørsholm fik fredag 1.maj omkring kl. 16 frastjålet et indkøbsnet med varer, han havde købt i Irma i Hørsholm Midtpunkt. Han havde ifølge Nordsjællands Politi lige handlet og betalt for sine varer, da han kom i tanke om, at han havde glemt at købe noget. Han lod derfor indkøbsnettet med de betalte varer stå, mens han løb tilbage i butikken. Da han kom tilbage, var varerne væk - rødvin, spiritus og rugbrød for ca. 400 kroner. Overvågningsbilleder skal ifølge politiet nu afsløre tyven.

VÆLTET-LASTBIL Torsdag 30. april kl. 8.48 rykkede brandvæsen og redningsmandskab ud til en væltet lastbil på Fredtoftevej i Kokkedal, hvor chaufføren sad fast i førerkabinen og ikke kunne komme ud. Ulykken skete, da lastbilschaufføren skulle læsse grus af. Her tippede lastvognen om på siden. "Chaufføren blev kastet rundt i kabinen og lå bagefter indespærret, men var ikke decideret fastklemt," oplyser Claus Larsen, operativ chef hos Nordsjællands Brandvæsen, der hjalp ambulancefolkene med at få ham ud, hvilket skete via forruden. Ifølge den operative chefs oplysninger slap chaufføren med mindre knubs, men blev kørt til nærmere tjek på hospitalet. Der skete også kun lettere materielle skader ved hændelsen.

AFVISTE-ALKOTEST En patrulje stoppede onsdag 29. april kl. 19.43 en 32-årig udenlandsk mandlig bilist på baggrund af mistanke om spirituskørsel. Den 32-årige nægtede dog at puste i alkometeret, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel. En læge udtog efterfølgende en blodprøve for at fastslå den eventuelle promillegrad.

NARKOKØRSEL En 19-årig mandlig bilist fra Hørsholm blev onsdag 29. april kl 17.25 standset af en patrulje på Brønsholm Kongevej. Her viste et narkometer, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Han blev anholdt - sigtet for narkokørsel - og taget med på stationen til en blodprøve for fastslå dens præcise påvirkning.

NARKO En 21-årig mand fra Rungsted blev onsdag 29. april klokken 17.15 fundet i besiddelse af en mindre mængde hash, da han blev truffet i en parkeret bil på Brønsholm Kongevej i Kokkedal. Han blev sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

BUTIKSTYV-FLUGT Personalet hos Stark i Kokkedal Industripark afslørede onsdag 25. april kl. 16.33 en mandlig butikstyv, som de råbte an, men manden tog flugten til fods, selvom han var ankommet i bil. En patrulje blev sendt til området, og den formoede butikstyv blev kort efter pågrebet. Der var tale om en udenlandsk statsborger, som blev taget med på politistationen for at blive registreret og for at modtage en sigtelse for butikstyveri samt for at have en peberspray i sin bil. Efter endt afhøring blev han løsladt.

Kilde: Nordsjællands Politi og Nordsjællands Brandvæsen

relaterede artikler

Lige sat i stand: Veterantog ødelagt af hærværk 29. april 2020 kl. 11:02

Coronasmitte: Politiet er klar til at lukke Rungsted Havn 25. april 2020 kl. 09:30