Se ugens politirapport: Stribe af indbrud og røg på forbrændingen

INDBRUD Ur, overtøj og smykker blev stjålet ved et indbrud i en villa på Bygvænget i Kokkedal, begået mandag den 17. februar mellem kl. 9.30 og 13.30 Et badeværelsesvindue opbrudt.

INDBRUD Der blev stjålet smykker ved et villaindbrud på Lange-Müllers Allé, Rungsted Kyst, fredag 14. februar mellem kl. 13.50 og 21.50. Et vindue og en havedør opbrudt.

NARKOBILIST En 18-årig mand fra Kokkedal blev onsdag 12. februar klokken 21.17 standset på Gyvelvej i Hørsholm, hvor han kom kørende. Manden blev testet positiv for at være påvirket af cannabis, og blev sigtet for at køre bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Den 18-årige blev taget med på politigården, hvor en læge kom og tog en blodprøve, som skal fastlægge, hvor meget manden var påvirket.