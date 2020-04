Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Skræmte nattetyv og en plæneklipper på afveje

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport fra den forgangne uge i Hørsholm og omegn

HÆRVÆRK En Hyundai Getz, der var parkeret i Valmuens Kvarter i Nivå, blev søndag 19. april kl. 22.26 udsat for hærværk. To ukendte gerningsmænd stak hul i alle bilens dæk. De to mænd blev set af et vidne og stak efterfølgende af fra stedet i en bil.

INDBRUDSFORSØG Den person, der fra fredag 17. april kl. 18 til søndag 19. april kl. 21.30 forsøgte at bryde ind i et hus på Stakkeleddet i Hørsholm, havde ikke held med sig. Gerningsmanden kom ikke ind i huset, selv om vedkommende forsøgte at bryde et soveværelsesvindue op.

INDBRUD En rude i en terrasedør blev torsdag 16. april kl. 23 aflistet i en lejlighed på Ørbæksgårds Alle i Hørsholm. Indbrudstyven stjal smykker.

NATINDBRUD En slank mand iført hættetrøje og mørkt tøj eftersøges for et villaindbrud lørdag 18. april om natten kl. 04.15 hos en 89-årig kvindelig beboer på Sømandshvilevej, Rungsted Kyst. Det vækkede den 89-årige, da stuevinduet blev brudt op, og da hun tændte lys, stak gerningsmanden af. Trods rundering i område med en politihund lykkedes det ikke at finde manden.

CYKLISTUHELD Lørdag 18. april lidt før klokken 15 blev en ældre cyklist ramt af en bilist på Rungsted Strandvej mellem Engvej og Bukkeballevej. Ulykken skete, da en 19-årig kvinde i en personbil ville foretage et højresving. Her ramte hun cyklisten, en 74-årig mand fra København, der ifølge politiet ikke kom alvorligt til skade ved påkørslen.

ROBOTPÆNEKLIPPER PÅ AFVEJE Fredag 17. april forsvandt en meget kostbar robotplæneklipper fra et areal ved Hammervej i Hørsholm, og den blev senere fundet af politiet 15 kilometer væk. Robotplæneklipperen var blevet stjålet af en 36-årig mand fra Ålsgårde, der imidlertid ikke vidste, at der var en gps-sporing i robotplæneklipperen. Derfor kunne politiet nemt finde frem til både tyv og robotplæneklipper.

INDBRUD Hørsholm-Rungsted Tennisklub har haft indbrud - og så er der også blevet holdt en mindre fest i lokalerne. Mellem tirsdag 14. april kl. 12 og onsdag 15. april klokken 11.00 blev en dør ind til Hørsholm-Rungsted Tennisklub opbrudt. Der var efterladt cigaretskodder, flasker, dåser og andet affald, der tyder på, at der i forbindelse med indbruddet har været holdt en fest.

Kilde: Nordsjællands Politi

