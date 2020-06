Se ugens politirapport: Overfald og hashbilist

INDBRUD Flere fotokameraer og objektiver, mobiltelefoner, tablets, kontanter, smykker og sko var udbyttet ved et villaindbrud på Axel Heides Vej i Hørsholm, begået i dagene fra fredag 12. juni kl. 7 til mandag 15. juni kl. 16.40. Et vindue var opbrudt.

HASHBILIST En 36-årig mandlig bilist fra Hedehusene blev søndag 14. juni kl. 2.40 standset i en varebil på Helsingørmotorvejen ved Hørsholm af en politipatrulje, der mistænkte ham for alkohol og euforiserende stoffer i blodet. Det viste sig, at den 36-årige ikke havde generhvervet sit kørekort efter han tidligere havde fået det frakendt. Desuden fandt patruljen 2,4 gram hash og en joint på manden, hvilket han blev sigtet for, ligesom han blev anholdt og taget med på stationen til blodprøve.

INDBRUD Smykker, spillekonsol, pc'ere og valuta blev stjålet ved et villaindbrud på Brådebæksvej i Hørsholm, begået mellem lørdag 12. juni kl. 17 og søndag 13. juni kl. 11.15. Et vindue var opbrudt med tilgængelige haveredskaber fra skuret.

OVERFALD En 19-årig mand fra Humlebæk blev torsdag 11. juni omkring kl. 23.40 overfaldet på tankstationen Circle K på Rungsted Strandvej. Den 19-årige havde siddet og ventet i sin vens bil, da en fremmed mand henvendte sig, hev ham ud af bilen og begyndte at sparke og slå ham. Den 19-årige flygtede herefter ind i butikken, men gerningsmanden fulgte efter og fortsatte overfaldet ved blandt andet at slå den unge mand flere gange i ansigtet samt gøre udfald mod ham med en hobbykniv og forsvandt så fra stedet sammen med en anden mand og kvinde i en sølvgrå eller hvid Volkswagen Golf i nordgående retning ad Rungsted Strandvej.

VINSKABSTYVE To vinkøleskabe med vin er mellem mandag 8. juni kl. 17.00 og onsdag 10. juni kl 18.30 blevet stjålet fra et kælderrum på Gl. Hovedgade i Hørsholm. Tyven eller tyvene har klippet en hængelås over for at få adgang til kælderrummet.