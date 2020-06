En 54-årige mand er varetægtsfængslet for at have angrebet en 37-årig mand med en økse.

Se ugens politirapport: Økseangreb, biljagt, trafikuheld og indbrud

Ugebladet Hørsholm - 10. juni 2020 kl. 10:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ØKSEANGREB Et voldsomt mellemværende mellem to mænd i Hørsholm førte mandag 8. juni til, at en 54-årig mand angreb en 37-årig mand med en økse. Gerningsmanden mødte ifølge politiet op ved indgangsdøren til den yngre mands lejlighed i Hørsholm, bevæbnet med en økse. Han angreb den yngre mand, som blev ramt i hånden, men slap uden alvorlige skader. Den 57-årige blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet frem til 15. juni.

INDBRUD på Skovgrænsen i Rungsted i tiden fra onsdag 3. juni til lørdag 6. juni kl. 19.20. Der er brudt et vindue til et værelse op, og der er blandt andet stjålet smykker.

INDBRUD Ved et indbrud på Sophienberg Vænge i Rungsted er der stjålet smykker og en computer. Tyven eller tyvene skaffede sig adgang til villaen ved at bryde et vindue op. Ugerningen fandt sted fra tirsdag 2. juni kl. 19 til fredag 5. juni kl. 11.20.

SPRITKØRSEL Onsdag 3. juni kl. 21.21 blev en 45-årig mand fra København taget med en høj promille i sin bil på Auderødvej i Kokkedal. Forinden havde en borger set den berusede mand sidde i bilen på Karlebovej og have besvær med at starte den. En patrulje blev sendt til stedet, og da han blev bedt om at puste i alkometeret viste den en promille på over 2,0. Den 46-årige blev anholdt, sigtet for spirituskørsel, ligesom hans bil blev beslaglagt. DenUdover , da han forsøgte at starte sin bil på Karlebovej i Kokkedal. Han blev taget med på stationen til udtagning af blodprøve.

POLITIJAGT Flere politipatruljer var tirsdag 2. juni involveret i en jagt på en motorcykel med prøveplader. Motorcyklen blev spottet kl. 21.03 på Helsingørmotorvejen ved afkørsel 9 i Hørsholm, og føreren stoppede ikke på politiets anvisning. Flere patruljer kom til, og eftersættelsen fortsatte videre ad Helsingørmotorvejen i sydgående retning forbi Attemosevej og Gammel Holtevej, inden motorcyklisten, en 26-årig mand, mistede kontrollen og kørte galt. Han var dog i stand til at flygte til fods, men en patrulje indhentede og anholdt ham hurtigt efter. Den 26-årige, der står uden kendt adresse, havde i forvejen fået frakendt førerretten, og han blev derfor sigtet for kørsel i frakendelsestiden.

ULYKKE En 54-årig mandlig bilist fra Rungsted Kyst forårsagede tirsdag 2. juni kl. 17.27 en ulykke, hvor han under et venstresving i krydset Rungsted Strandvej og Rungstedvej kørte ind i en modkørende bil, ført af en 21-årig mand fra Hillerød. Ved sammenstødet blev den 21-årige ene hånd skadet, og han blev kørt til behandling på hospitalet. Ulykken skete, da den 54-årig kom kørende ad Rungstedvej og ville svinge til venstre ad Rungstedvej. Her overså han den 21-årige, der kom i bil fra Rungsted Havn.

Politiet sigtede derfor den 54-årige for ikke at overholde sin vigepligt. Umiddelbart slap han uden personskade, men begge køretøjer fik betydelige materielle skader, meddeler politiet. Trafikken i krydset blev ligeledes stoppet, mens beredskabet fjernede de to ødelagte køretøjer. For politiet sluttede sagen ikke her, da man hos den 21-åriges passager fandt en mindre mængde hash, som han blev sigtet for.

INDBRUD To villaer på Hyldestykket i Hørsholm har været udsat for indbrud i tidsrummet fra mandag 1. juni kl 12 og tirsdag 2. juni kl. 10. I det ene hus blev et vindue og en dør opbrudt, men umiddelbart intet stjålet. I det andet hus blev døren opbrudt, men ved anmeldelsen var tyvekosterne ikke opgjort.

