Se ugens politirapport: Knivoverfald, uro og hærværk

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgagne uge

19. august 2020

KNIVOVERFALD En 22-årig mandlig beboer på Udrejsecenter Sjælsmark blev i kritisk tilstand bragt til behandling på hospitalet efter han natten til tirsdag 18. august kl. 04.18 var stukket med en kniv i maven på udrejsecentret af en anden beboer. Politiet var i timerne efter massivt til stede for at lede efter gerningsmanden. En 24-årig mand blev senere på formiddagen anholdt for at stå bag knivstikkeriet og sigtet for forsøg på manddrab. Sagen var ved redaktionens deadline stadig under efterforskning, men den 24-årige skulle fremstilles i grundlovsforhør tirsdag eftermiddag. Der er ikke oplyst noget om motivet, eller hvad der gik forud for overfaldet.

URO To politipatruljer blev mandag 17. august kl. 16.12 sendt til Circle K på Usserød Kongevej i Hørsholm, da der var opstået noget uro og uorden mellem nogle mænd, der befandt sig på og ved tankstationen. Episoden opstod formentlig som følge af en uenighed om en personlig relation.

KLIP-I-KORTET To bilister fik søndag 16. august mellem kl. 11 og 12 et klip i kørekortet for at køre for stærkt på Rungsted Strandvej, hvor der søndag formiddag var hastighedskontrol.

BILHÆRVÆRK En Volkswagen Golf, som holdt parkeret på Rungsted Havn, blev søndag 16. august mellem kl. 14.45 og 16 udsat for hærværk, idet en ukendt gerningsmand ridsede bilens bagskærme, kofanger og bagklap.

INDBRUD Et værelsesvindue i en villa på Gammel Holtevej i Hørsholm blev opbrudt af ukendt gerningsperson i tidsrummet fredag 14. august kl. 17 til søndag 16. august kl. 19.45, hvor der blev stjålet computer, vin og et par sportssko.

INDBRUD Smykker, manchetknapper, computer samt en kuffert blev stjålet ved villaindbrud på Bomosevej i Hørsholm, begået i dagene fra lørdag 8. august kl. 14 til lørdag 15. august kl. 16.46. Et vindue i soveværelset opbrudt.

SPRIT-OG-NARKOKØRSEL En anmeldelse om uro på F24-tanken på Højengen i Kokkedal førte fredag 14. august kl. 01.27 til anholdelse og sigtelse af en 22-årig mand fra Kokkedal for spiritus- og narkokørsel. På tankstationen var der samlet en gruppe på seks-syv personer, der opførte sig støjende og utryghedsskabende, herunder at forsøgte de at antænde nogle cykler med benzin fra en af standerne. Da politipatruljen ankom var personerne i mellemtiden forsvundet, men ved en rundering i området standsede patruljen en bil på Skoveng­en. Med hjælp fra både alkometer og narkometer konstaterede de, at føreren af bilen, den 22-årige fra Kokkedal, formentlig kørte bil med en promille over det tilladte og under påvirkning af euforiserende stoffer. Han blev taget med på stationen til blodprøve for at fastlægge hans præcise spiritus- og narkopåvirkning. Det var ikke muligt for patruljen at fastslå, om den 22-årige havde relation til uroen på tankstationen.

INDBRUD Smykker, ure og sølvtøj blev stjålet ved et indbrud i Constantiaparken, Rungsted Kyst, begået mellem lørdag 8. august kl. 7 og onsdag 12. august kl. 19.30. Et vindue blev opbrudt.

INDBRUD begået i en bolig på Ørbækgårds Alle i Hørsholm onsdag 12. august mellem kl. 11 og 19.30. En terrassedør opbrudt. De stjålne effekter var ikke opgjort ved anmeldelsen.

Kilde: Nordsjællands Politi

