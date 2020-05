Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Indbrudstyvene er ved at vågne op

Uddrag af Nordsjællands Politis døgnrapport fra Hørsholm og omegn fra den forgange uge

26. maj 2020

INDBRUD Smykker, udenlandsk valuta og en taske blev stjålet ved et indbrud i en lejlighed i Rungstedhave, Rungsted Kyst begået fra søndag 24. maj kl. 22.20 til søndag 25. maj kl. 8.20. Et vindue i terrassedør opbrudt.

FÆRDSELSUHELD Søndag 24. maj kl. 12.27 blev en 54-årig mandlig cyklist fra Hillerød kørt ned i krydset Rungsted Strandvej og Rungstedvej. Uheldet skete, da en personbil, ført af en 76-årig kvinde fra Hørsholm, kom kørende fra nord ad Strandvejen og skulle dreje til højre ad Rungstedvej. En patrulje blev sendt til stedet og sigtede den 76-årige bilist for overtrædelse af færdselsloven. Der skete ikke større personskade ved uheldet.

INDBRUD Der blev stjålet smykker og kontater ved et villaindbrud i Birkehaven i Kokkedal, begået mellem fredag 22. maj kl. 7.30 og søndag 24. maj kl. 19.44. Et soveværelsesvindue blev opbrudt.

TYV-PÅ-FLUGT En indbrudstyv blev fredag 22. maj kl. 23.59 opdaget af en beboer på Vedbæk Strandvej efter han havde opbrudt et vindue og var på vej ind i huset. Gerningsmanden flygtede straks i ukendt retning. Han beskrives som 180-185 cm høj, kraftig af bygning og iført grå hættebluse, blå jeans og sorte sko med hvide striber. Desuden medbragte han en sort skinnende skuldertaske.

GASUDSLIP Lørdag 23. maj kl. 17.22 lørdag fik Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at en gasledning på Kokkedal Stationsvej i Hørsholm var gravet over. Vagtchef Rolf Hoffman oplyste, at der var tale om en stikledning til et hus, så beboerne blev instrueret om at holde døre og vinduer lukket i 15 minutter, indtil der var lukket for gassen, og det blev der. Hvordan gasledningen blev gravet over, og hvem der gjorde de, fremgår ikke af døgnrapporten.

GADERØVERI En 18-årig mand blev fredag 22. maj kl. 00.45 truet til at aflevere sin pung til to andre mænd. Den 18-årige havde fulgt en kammerat hjem, da han på Stadionalle blev passet op af to mænd, som med en kniv truede ham til at udlevere sin pung. Efterfølgende smed de pungen på jorden og forsvandt fra stedet. Signalementet lyder på to mænd på 18-20 år, 175-180 cm høje, danske af udseende, hvide i huden og dansktalende. A beskrives som almindelig af bygning og iført sorte joggingbukser og hættetrøje, rød maskering for ansigtet samt solbriller. B: Kraftig af bygning og iført sorte joggingbukser og hættetrøje, sort maskering og bevæbnet med en kniv. En tredje mand, C, var der også, men han stod på afstand under selve episoden. Han beskrives ligeledes som dansk af udseende, 18-20 år, 190-195 cm, iført sort jogging hættetrøje, grå joggingbukser.

INDBRUD Et kældervindue blev knust ved et villaindbrud på Gøgevang i Hørsholm, begået i tidsrummet søndag 17. maj kl. 18 og tirsdag 19. maj kl. 15. Ved anmeldelsen var de stjålne genstande ikke opgjort.

INDBRUD To computere, nøgler og ure blev stjålet ved et indbrud i en villa på Sangsvanevej i Hørsholm. I tidsrummet fra onsdag 20. maj kl. 18 til fredag 22. maj kl. 7.50 blev et vindue til et værelse opbrudt.

INDBRUD Et vindue ved en terrassedør blev opbrudt, da ukendte gerningsmænd brød ind i en lejlighed i Rungstedhave, Rungsted Kyst, i døgnet fra torsdag 21. maj kl. 14 til fredag 22. maj kl. 15. Der blev bl.a. stjålet smykker.

Kilde: Nordsjællands Politi

