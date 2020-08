Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Indbrud på stribe, tyveri og en enkelt blotter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Indbrud på stribe, tyveri og en enkelt blotter

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra det forgangne døgn

Ugebladet Hørsholm - 05. august 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TRICKTYVERI Mandag 3. august kl. 12.15 ringede det på døren hos en 92-årig kvinde på Bolbro Villavej, Rungsted Kyst. Kvinden åbnende døren og lod den mand, som stod udenfor, komme ind, i den tro, at han var fra hjemmeplejen. Manden gik imidlertid direkte ind i kvindens stue, hvor han fik øje på nogle penge på et bord. Han tog pengene og forlod boligen igen. Han beskrives som 25-30 år, dansk af udseende, spinkel af bygning med lyst hår. Han talte dansk med accent og var iført tøj i brune og grønne farver.

INDBRUD Smykker og kontanter blev stjålet ved et villaindbrud på Hjortevænget i Kokkedal, begået i perioden fra fredag 31. juli kl. 19 til mandag 3. august kl. 14.45. Tyven er kommet ind ved at opbryde vindue.

INDBRUD Smykker blev stjålet ved et villaindbrud i Frennehave i Hørsholm fra torsdag 30. juli kl. 14.30 til fredag 31. juli kl. 8. Gerningspersonen er kommet ind via ulåst bagdør.

INDBRUD En terrassedør blev opbrudt i en villa på Dådyrvænget i Kokkeldal, begået i perioden fra lørdag 25. juli til lørdag 1. august kl. 10.17. Umiddelbart intet stjålet.

INDBRUD En computer blev stjålet ved et indbrud i Mariehøj i Nivå, fredag 31. juli mellem kl. 13.40 og 14. Gerningspersonen er kommet ind via ulåst hoveddør.

INDBRUD Et badeværelsesvindue blev opbrudt i en villa på Stakkeledet i Hørsholm mellem fredag 31. juli kl. 20 og lørdag 1. august kl. 11.30. Ikke overblik over tyvekoster ved anmeldelsen.

INDBRUD Der blev stjålet kontanter ved et villaindbrud på Fruerhøj i Hørsholm, begået i perioden mellem søndag 26. juli kl. 15 og lørdag 1. august kl. 14. Et vindue til et værelse opbrudt.

INDBRUD Et vindue på 1. sal til en villa på Bomosevej i Hørsholm blev opbrudt ved et indbrud, der er sket i perioden fra søndag 12. juli til 1. august kl. 14.45. Ved anmeldelsen var der ikke overblik over stjålne effekter.

INDBRUD i en villa på Axel Heides Vej i Hørsholm, begået fra fredag 31. juli kl. 7.30 til lørdag 1. august kl. 21.30. Et vindue var opbrudt. Ikke overblik over tyvekoster ved anmeldelsen.

INDBRUD Der blev stjålet smykker og kontanter ved et villaindbrud på Mågevej i Hørsholm, begået i dagene fra søndag 26. juli kl. 12 til søndag 2. august kl. 13. Et vindue blev opbrudt.

INDBRUD En terrassedør blev opbrudt i et hus på Ørbæksgårds Allé i Hørsholm i perioden fra lørdag 18. juli til lørdag 1. august kl. 15.30.

ILD Torsdag den 30. juli kl. 13.12 opstod der ild i en tørretumbler i en lejlighed på Egedalsvænge i Kokkedal. Det lykkedes lejlighedens beboer, en 30-årig kvinde, at slukke branden. Hun og to andre personer blev undersøgt for røgforgiftning af ambulancepersonalet, men havde ikke brug for yderligere behandling.

BÅDTYVERI En båd af typen Crownline 220 CCR, hvid med en blå streg midt på skroget, er mellem torsdag 23. juli og torsdag den 30. juli kl. 15.45 blevet stjålet fra sin kajplads på Nordmolen i Rungsted Havn. Tyven har fjernet og kappet de tov, som båden var fortøjet med.

TYVERI Fra en varebil, der holdt på Kornager i Kokkedal, er der mellem onsdag 29. juli kl. 16 og torsdag 30. juli kl. 19 blevet stjålet diverse værktøj. Tyven er formentlig kommet ind i bilen ved at bryde en af fordørene op, da bilen var parkeret så bagsmækken ikke kunne åbnes.

INDBRUD i en villa på Kornager i Kokkedal, begået mellem tirsdag 28. juli kl. 18 og torsdag 30. juli kl. 17.45. En skydedør var opbrudt, men der blev tilsyneladende ikke stjålet noget.

INDBRUD En dør i en villa på Kornager i Kokkedal blev opbrudt af ukendt gerningsperson torsdag 30. juli kl. 20.10. Ikke overblik over stjålne effekter ved anmeldelsen.

INDBRUD Smykker og kontanter blev stjålet ved et villaindbrud på Regnspovevej i Hørsholm, begået mellem onsdag 29. juli kl. 23 og torsdag 30. juli kl. 8. Tyven eller tyvene er kommet ind via et vindue.

INDBRUD En pung med kontanter og betalingskort blev stjålet ved et indbrud i en villa på Frennehave i Hørsholm, begået onsdag 29. juli mellem kl. 13 og 17. Tyven er muligvis kommet ind via ulåst dør.

BLUFÆRDIGHEDSKRÆNKELSE En 32-årig mand fra Hellerup blev tirsdag 28. juli anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse mod en 27-årig kvinde. Episoden skete kl. 17.34, da den 27-årige kvinde passerede en tunnel ved Kystbanen på Kong Georgs Vej i Rungsted. Her sad den 32-årige mand under et træ ved tunnelen og blottede sig. Hun alarmerede straks politiet, som sendte en patrulje til området. Her fik de øje på en mand, der passende på signalementet. Han blev taget med på politistationen til videre afhøring og efterfølgende løsladt, mens sagen fortsat efterforskes. Han nægter sig skyldig.

INDBRUDSFORSØG Ukendt person har mandag 27. juli kl. 22.28 forsøgt at bryde dør op til villa på Rypevej i Hørsholm. Intet stjålet.

Kilde: Nordsjællands Politi

relaterede artikler

Drenges ulovlige cykelbane bliver nu fjernet 29. juli 2020 kl. 06:00