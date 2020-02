Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Indbrud og vejvrede med syngende lussing

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

11. februar 2020

INDBRUD i hus på Solvej i Nivå tirsdag 11. februar kl. 3.16. Rude til stude aflistet. Intet overblik over, hvad der er stjålet.

INDBRUD på Havrevænget i Kokkedal mellem søndag 9. februar kl. 13 og mandag 10. februar kl. 13.40. Vindue i stue opbrudt. Koster: Intet overblik.

INDBRUD i hus i Enebærhaven i Kokkedal fra søndag 9. februar kl. 14.10 og mandag 10. februar kl. 7. Køkkenvindue knust. Stjålne genstande: intet overblik. Signalementer: to personer på cykler.

INDBRUD igen i Enebærhaven i Kokkedal fra søndag 9. februar kl. 22.30 til mandag 10. februar kl 13.30 Vindue brudt op. Koster: intet overblik.

INDBRUD på Mølledammen i Kokkedal mandag 10. februar mellem kl 7 og 8. Tyven eller tyvene kom ind gennem en ulåst hoveddør. Der blev stjålet telefoner.

INDBRUD i villa på Grønnevang i Hørsholm mellem fredag 7. februar kl. 14.40 og mandag 10. februar kl. 15.20. Havedør til værelse opbrudt. Stjålne genstande: kontanter og hovedtelefoner.

VEJVREDE Uenighed om, hvordan man bedst kører bil, førte natten til lørdag til, at en 29-årig kvinde fra Helsingør stukket en lussing af en anden trafikant, som åbenbart var stærkt utilfreds med hendes kørsel. Episoden skete i rundkørslen ved Kokkedal Industripark omkring kl. 00.30 søndag 9. februar.

Kvinden kom kørende sammen med sin kæreste og blev stoppet af to mænd. De konfronterede kvinden med hendes kørsel og stak hende en lussing.

Da kvinden og kæresten kørte fra stedet, kastede de to andre mænd en flaske efter bilen, så bagruden delvist blev knust.

Signalement af de to mænd: A. 24-29 år, udenlandsk af udseende, 175-180 cm høj, kraftig af bygning, brun i huden med sort hår. Talte dansk med accent. B. 24-29 år, udenlandsk af udseende, 185-190 cm høj, spinkel af bygning, brun i huden. Talte også dansk med accent og havde en kasket på.

UNG BUTIKSTYV En 13-årig pige fra Hørsholm blev søndag 9. februar kl. 12.45 taget for butikstyveri i Normal i Hørsholm Midtpunkt. På grund af pigens unge alder kom en patrulje til stedet, og her kom det frem, at hun også havde stjålet varer i andre butikker. Den 13-åriges forældre og de sociale myndigheder blev desuden kontaktet.

INDBRUD Udenlansk valuta blev stjålet ved et villaindbrud på Rypevænget i Kokkedal i perioden fra torsdag 6. februar kl. 11 til fredag 7. februar kl. 12. Et soveværelsesvindue opbrud.

INDBRUD Smykker og kontanter blev stjålet ved et indbrud i en villa på Dådyrvænget i Kokkedal i perioden fra torsdag 6. februar kl. 18 til søndag 9. februar kl. 14.44. Vindue til børneværelse opbrudt.

UHELD En cyklist kørte lørdag 8. februar kl. 16.50 kørte ind i en bil på Rungsted Strandvej. En 21-årig mand fra Humlebæk var ved at køre ud fra en indkørsel for at svinge mod øst ad Rungsted Strandvej, og mens han holdt på cykelstien og orienterede sig, kørte cyklisten - en 38-årig mand fra Hellerup - ind i bilen. Der skete umiddelbart ingen personskade.

FRAKENDT KØREKORT En 64-årig mand fra Søborg, der var frakendt førerretten, blev natten til søndag 9. februar kl. 01.20 stoppet af en patrulje på Helsingørmotorvejen i sydlig retning ved afkørsel 9 ved Hørsholm. Han blev sigtet for at køre i frakendelsestiden.

INDBRUD Smykker og kontanter blev stjålet i en villa på Rønnevej i Kokkedal ved et indbrud begået i tidsrummet søndag 2. februar kl. 16.30 til tirsdag 4. februar kl. 11.30. Vindue opbrudt.

TYVERI FRA BIL En computer og et kamera blev onsdag mellem kl. 16.10 og 17.20 stjålet fra en VW Golf, som holdt parkeret på Hørsholm Kongevej. Tyven skaffede sig adgang til bilen ved at knuse en siderude.

Kilde: Nordsjællands Politi