Se ugens politirapport: Indbrud og et uheld, der satte prop i trafikken

INDBRUD i lejlighed i Opnæsgård i Hørsholm mandag 13. januar mellem kl. 13 og 16.42. Hoveddør opbrudt og en mobiltelefon stjålet.

KORTLØS En 33-årig kvinde fra Gentofte blev søndag 12. januar kl.18.30 standset, da hun kom kørende ad Helsingørmotorvejen ved Kokkedal. Her viste det sig, at kvinden ikke havde noget kørekort, og hun blev derfor sigtet for kørsel uden førerret.

INDBRUD på Bygvænget i Kokkedal lørdag 11. januar mellem kl. 15.30 og 18. Vindue i udestue brudt op. Intet overblik over tyvekoster ved anmeldelsestidspunktet.

INDBRUD En hætteklædt mand er blevet set i forbindelse med et indbrud på Niverød Bakke i Nivå lørdag 11. januar omkring kl. 18.45. Et vindue var brudt op, og der blev blandt andet stjålet nøgler.

INDBRUD i et hus på Ewalds Have, Rungsted Kyst, fredag 10. januar mellem kl. 17.30 og 22.45.Indstigning via terrassedør. Stjålne genstande: smykker og sølvtøj.

INDBRUD i hus på Sangsvanevej i Hørsholm, anmeldt fredag 10. januar kl. 16. Vindue opbrudt. Stjålne genstande: intet overblik.

NARKOKØRSEL En 17-årig dreng blev tirsdag 7. januar kl. 10.15 anholdt og sigtet for at køre bil i narkopåvirket tilstand. En patrulje standsede ham på Rungstedvej i krydset ved Gøgevang. Her afslørede narkometeret, at den 17-årige formentlig var påvirket af euforiserende stoffer. Han blev taget med på stationen, hvor der blev taget en blodprøve for at fastslå de præcise omstændigheder. Derudover må den unge bilist også forvente at få en bøde for at køre bil uden at have erhvervet kørekort.

TRAFIKUHELD Tre biler i et trafikuheld skabte onsdag 8. januar kl. 15.12 trafikprop på Hørsholm Kongevej, og vejen måtte afspærres i begge retninger en lille times tid, før der var ryddet op. Uheldet skete ud for Shell tankstationen ved Brådebækvej omkring kl. 15.12.

En 46-årig mandlig bilist var i gang med at svinge til venstre ind mod tankstationen, da han blev ramt bagfra af bil, ført af en 56-årig mand. Den 46-åriges bil blev ved sammenstødet skubbet over i modsatte vognbane, hvor den blev ramt af en tredje bil med en 73-årig mand fra Hørsholm bag rattet.

Både den 73-årige og hans 70-årige kvindelige passager blev i ambulance kørt til behandling på skadestuen. Der er ikke oplysninger om eventuelle kvæstelser.

Kilde: Nordsjællands Politi