Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn.

Se ugens politirapport: Indbrud, maskerede tyveknægte og frygt for kidnapning

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Ugebladet Hørsholm - 04. februar 2020 kl. 18:30

INDBRUD Sølvtøj, vase og en termokande blev stjålet ved et indbrud i en lejlighed på Gl. Hovedgade i Hørsholm, begået i perioden fra lørdag 25. januar til søndag 2. februar kl. 23. Et køkkenvindue var opbrudt.

DÅSEKAST En 62-årig mand fra Frederiksberg spyttede og kastede søndag 2. februar ved 14-tiden med dåser efter folk på Kokkedal Station. En patrulje blev tilkaldt til stedet og fik reguleret og stoppet mandens opførsel.

INDBRUD To mandlige gerningsmænd stak af, da de så, at beboeren var hjemme i den lejlighed, som de netop opbrudt hoveddøren til i Blåbærhaven i Kokkedal. Episoden skete lørdag 1. februar kl. 19. Umiddelbart ikke noget signalement, men muligvis de samme, der ligeledes lørdag i tidsrummet kl. 13 til 21.40 havde held med at bryde hoveddøren op i en anden lejlighed i Blåbærhaven. Ved anmeldelsen ikke overblik over stjålne genstande.

INDBRUD Der blev stjålet smykker ved et indbrud i et hus i Johannehaven i Hørsholm, begået fra torsdag 30. januar kl. 13 til fredag 31. januar kl. 11.10. En glasrude i terrassedøren aflistet og taget ud. Samme fremgangsmåde var benyttet ved et andet indbrud i Johannehaven i perioden fra fredag 3. januar og frem til lørdag 1. februar kl. 9.50. Ikke overblik over tyvekoster ved anmeldelsen.

TAGET MED HASH To mænd på 18 og 21 år fra Kokkedal blev torsdag 30. januar kl. 22.53 sigtet for overtrædelse af lovgivning om euforiserende stoffer. Patruljen mødte dem ved Niverød Erhvervspark i Nivå, hvor de blev visiteret, og betjentene fandt mindre mængde hash på dem. Hashen blev konfiskeret.

FÆRDSELSUHELD Torsdag 30. januar kl. 16.50 skete der et færdselsuheld i krydset Usserød Kongevej ved Mortenstrupvej, hvor to biler kørte sammen. Den ene bil, ført af en 52-årig kvinde fra Hørsholm, kørte ad Usserød Kongevej mod nord og skulle foretage et venstresving ad Mortenstrupvej. Her overså hun en bil ført af en 48-årig mand fra Allerød, der kørte ad Usserød Kongevej i sydlig retning.

Politi og ambulance blev sendt til stedet, hvor de to bilister modtog behandling, men de var ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade.

TAGET UDEN FØRERRET En 18-årig mand fra Rungsted Kyst blev torsdag 30. januar kl. 10.07 sigtet for at køre bil uden at have erhvervet et kørekort. En patrulje stoppede ham på Stationallé i Hørsholm.

INDBRUD Smykker, danske og udenlandske kontanter blev stjålet ved et indbrud i en villa på Hjørnestenen i Nivå torsdag 30. januar mellem kl. 18 og 21.50. Et vindue opbrudt.

INDBRUD Ved et villaindbrud på Søvang i Hørsholm torsdag 30. januar mellem kl. 17.30 og 21.40 blev der stjålet sølvtøj. Et kældervindue opbrudt.

INDBRUD Hvidevarer og værktøj blev stjålet ved et villaindbrud på Væverholm i Hørsholm, begået i perioden fra søndag 26. januar kl. 15 til onsdag 29. januar kl. 9. Vindue til stue opbrudt. Da huset er under renovering, var inventar som kogeplade, armaturer og et toilet ikke monteret, og det løb tyvene med.

INDBRUDSTYV Via overvågning blev der onsdag kl. 19.10 spottet en gerningsmand i gang med at bryde ind i et hus på Vinkelvej i Vedbæk. En patrulje kørte til stedet og runderede, dog ikke at finde ham. Han var iført sort tøj og kasket. Patruljen konstaterede, at gerningsmanden var ved at opbryde et vindue, sandsynligvis med et koben. Det meddeles ikke, hvorvidt der var stjålet noget fra villaen.

PIGE SAVNET Tirsdag 28. januar kl. 18.35 blev det anmeldt, at en 8-årig pige fra Kokkedal-området ikke var kommet hjem efter endt aftale med en veninde. Flere patruljer blev sendt ud for at kigge efter pigen, ligesom der blev sendt en SMS ud til borgerne i Kokkedal og omegn tilmeldt Nordsjællands Politis sms-system 'Tryk Politi'. SMS'en førte til flere henvendelser fra borgere, der havde set pigen bevæge sig rundt i Kokkedal, og kl. 20.22 ringede en borger til politiet og fortalte, at den 8-årige befandt sig på McDonalds, hvorefter en patrulje samt pigens far kunne køre ud til den savnede pige, som efter omstændighederne havde det godt.

FRYGTEDE KIDNAPNING Tirsdag 28. januar kl. 20.11 blev det anmeldt, at 5-6 personer forsamlet på Nivåvej angiveligt var ved at føre en person ind i bagagerummet på en varebil, og at det umiddelbart foregik imod personens vilje, ligesom der muligvis var en kniv på stedet. Flere patruljer blev sendt til området, hvor det dog kunne konstateres, at der var tale om et ganske legalt forhold, idet personerne var ved at trække en bil fri, og ingen var blevet tvunget til at gøre noget imod deres vilje.

MASKEREDE TYVEKNÆGTE En beboer på Hesselrødvej i Kokkedal anmeldte tirsdag 28. januar kl. 22.18, at tre maskerede beboere havde forsøgt at komme ind i hans bopæl. Anmelderen bemærkede, at lyset på terrassen blev tændt, og kort efter bankede det på døren. Da anmelder ikke ventede besøg, åbnede han et vindue og kiggede ud. Uden for døren stod tre personer i mørkt tøj, 170-180 cm høje, med hætterne trukket op og maskering foran ansigtet.

De krævede, at han åbnede døren, men i stedet lukkede han vinduet og ringede til politiet, mens de tre kortvarigt forsøgte at sparke døren ind. De tre løb hurtigt fra stedet, inden patruljerne nåede frem, og de tre blev trods rundering i området ikke fundet.

INDBRUD i en villa på Enebærhaven i Kokkedal, begået fra søndag 26. januar kl. 13.50 til tirsdag 28. februar kl. 13.35. Et vindue til soveværelse opbrudt. Ikke overblik over stjålne effekter ved anmeldelsen.

Kilde: Nordsjællands Politi

