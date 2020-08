Se ugens politirapport: Indbrud, hærværk og personpåkørsel

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for den forgangne uge for Hørsholm og omegn

INDBRUD Mens et ældre ægtepar var hjemme i deres lejlighed på Rungstedvej, Rungsted Kyst, har en ubuden gæst kravlet ind af et åbentstående vindue og stjålet smykker. Tyveriet fandt sted mellem søndag 9. august kl. 20 og en halv time efter midnat mandag 10. august. Der er ikke oplyst noget signalement

PERSONPÅKØRSEL En 89-årig mand døde af de kvæstelser, han pådrog sig, da han lørdag formiddag blev påkørt af et tog på Kystbanen. Ulykken skete cirka en kilometer fra Rungsted Kyst Station. Det betød, at DSB indstillede al togdrift på strækningen i et stykke tid.