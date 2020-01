Se ugens politirapport: Hærværk, tyveri og indbruyd

INDBRUD Smykker blev stjålet ved et indbrud i en villa på Bygvænget i Kokkedal, begået lørdag 25. januar mellem kl. 14.30 og 18.55. Rude knust i terrassedør.

INDBRUD To mænd knuste lørdag 25. januar mellem kl. 15 og 17.29 et vindue til et soveværelse i en villa på Enebærhaven i Kokkedal og stjal udenlandsk valuta. Den ene gerningsmand var iført sorte bukser, lys jakke og lyse sko. De kørte muligvis i en Morris Cooper med tågelygterne tændt.

INDBRUD i en villa på Nivådal i Nivå, begået fra lørdag 25. januar kl. 14.45 til søndag 26. januar kl. 00.12. Et vindue var brudt op, men ikke overblik over tyvekoster ved anmeldelsen.

FÆRDSELSUHELD To personbiler var søndag 26. januar kl. 19.34 impliceret i et uheld på Fredensborg Kongevej i krydset ved Hesselrødvej i Kokkedal. Her påkørte en 35-årig mandlig bilist fra Allerød en 62-årig mandlig bilist fra Nærum. Ifølge politiet skete der ikke umiddelbart større personskade, men den ene af parterne blev efterfølgende kørt til tjek på hospitalet. Den 35-årige blev sigtet for ikke at overholde sin vigepligt.

INDBRUD Der blev stjålet smykker ved et villaindbrud på Stampetoften i Hørsholm, begået torsdag 23. januar mellem kl. 8.45 og 19. En terrassedør var opbrudt.

INDBRUD Et vindue blev forsøgt opbrudt i en villa på Breeltedal i Hørsholm torsdag 23. januar mellem kl. 10 og 18.10.

INDBRUD i en lejlighed i Egedalsvænge i Kokkedal, onsdag 22. januar mellem kl. 7 og 16.50. Hoveddør opbrudt. Ikke oplyst noget om tyvekoster.

HÆRVÆRK OG TYVERI En 16-årig fra Taastrup og en 15-årig fra Søborg blev tirsdag 21. januar kl. 21.53 set løbe rundt på parkeringspladsen ved Rungsted Kyst Station, hvor de smadrede ruder på parkerede biler. Patruljer ankom og anholdt de to drengen. Ved visitation af dem blev der hos den ene fundet et par solbriller, som var blevet stjålet fra et af de parkerede køretøjer. Derudover bar de på genstande, som kunne bruges til at smadre ruder med. De blev sigtet for tyveri fra bilen samt hærværk på flere parkerede biler.

NARKOBILIST UDEN KORT En 45-årig mandlig bilist fra Albertslund blev tirsdag kl. 11.30 standset på Helsingørmotorvejen i Hørsholm. Her viste det sig, at manden var frakendt førerretten, ligesom han fik narkometeret til at slå ud. Han blev anholdt og taget med til blodprøve.

INDBRUD Tirsdag 21. januar kl. 6.04 blev der anmeldt om indbrud hos Rungsted Tennisklub, hvor ukendte gerningsmænd stjal et pengeskab.

Kilde: Nordsjællands Politi