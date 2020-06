Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Glasskår-overfald, brand i lastbil og bilisttrusler

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Ugebladet Hørsholm - 23. juni 2020 kl. 17:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

GLASSKÅR-OVERFALD En 19-årig mand pådrog sig tirsdag 23. juni kl. 01.20 et mindre snitsår fra et glasskår på halsen, da han sammen med nogle bekendte mødte tre andre unge på Egedalsvej i Kokkedal. De to grupper kom op at toppes, hvor gerningsmanden knuste en flaske og ramte den 19-årige på halsen med et glaskår. Han forsvandt herefter fra stedet sammen med sine to bekendte, og den 19-årige kom til behandling på skadestuen. De tre i gruppen vurderes at være 17-19-år.

Læs også: Tyv tog medicin og smykker i Hørsholm

Signalementet af overfaldsmanden A: Mellemøstlig af udseende, 180-185 cm høj, almindelig af bygning, brun i huden med sort, kort hår. Han var iført mørk bluse og mørke bukser, talte dansk med accent og havde en vodkaflaske med sig.

B: Mellemøstlig af udseende, 175-180 cm høj, kraftig af bygning, brun i huden med sort mellemlangt hår og sort/blå jakke, hvid t-shirt og grå jeans.

C: Dansk af udseende, 170-175 cm høj og spinkel af bygning, hvid i huden med brunt hår og iført hvid hættetrøje.

LASTBILBRAND Helsingørmotorvejen ved afkørsel 14 Nærum og afkørsel 13 Gl. Holte blev mandag 22. juni ved 20-tiden spærret for al trafik i nordgående retning på grund af en brændende lastbil. Der var opstået brand i førerhuset på en autotransporter. Motorvejen var spærret frem til kl. 20.41, og det gav en del kødannelse. En tavlevogn sørgede for, at trafikken blev ledt ad en vognbane. Politiet kender endnu ikke årsagen til branden.

TYVERI Havemøbler og grill blev fra søndag 21. juni kl. 23 til mandag 22. juni kl. 5 stjålet fra en have på Vallerød Banevej.

SPRITBILIST En 35-årig kvinde blev fredag 19. juni anholdt for spritkørsel, efter en patrulje havde spottet kvinden komme kørende i nordgående retning på Helsingørmotorvejen i Hørsholm. Kvinden var påvirket af alkohol, og hun blev taget med til en blodprøve for at fastslå hendes promille. Den 35-årige kvinde blev efterfølgende løsladt igen.

INDBRUDSFORSØG i en villa på Rønnevej i Kokkedal fra torsdag 18. juni kl. 22.30 til fredag 19. juni kl. 9.15. Vindue forsøgt opbrudt, men tyven er ikke kommet ind.

HASHSIGTELSE En 29-årig mand fra Hørsholm fik torsdag 18. juni kl. 20.08 pludselig benene på nakken, da han spottede en politipatrulje ved Højmose Vænge. Synet af patruljen fik ham til at skynde sig væk, men det vækkede betjentenes mistænksomhed, at de satte efter og pågreb manden. Den 29-årige blev visiteret, og her fandt patruljen en mindre mængde hash. Det udløste en sigtelse for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

TRAFIKTRUSLER En 61-årig mand fra Hørsholm fik sig en chokerende oplevelse, da han torsdag 18. juni omkring kl. 17.35 kom kørende ad Usserød Kongevej og blev truet af en yngre mandlig bilist med en pistollignende genstand. Der opstod en uenighed i trafikken mellem de to, hvorefter den yngre mand i en blå BMW viftede med en pistollignende genstand over for den 61-årige. Bilisten i den blå BMW beskrives som 28-35 år, dansk af udseende, 170-190 cm høj, spinkel af bygning og med lyst kort hår.

INDBRUD i en villa på Sophielund i Hørsholm begået torsdag 18. juni mellem kl. 00.10 og kl. 7.00. Tyven kom ind via hoveddøren og stjal nøgler.

INDBRUD Smykker, bærbar computer, kontanter og medicin blev stjålet ved et villaindbrud på Axel Heides Vej i Hørsholm, begået i tidsrummet fra tirsdag 16. juni kl. 12 til lørdag 20. juni kl. 17.20.

Kilde: Nordsjællands Politi

