Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Færdselsuheld, mistænkelig franskmand og en madgratis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Færdselsuheld, mistænkelig franskmand og en madgratis

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport fra Hørsholm og omegn i den forgangne uge

Ugebladet Hørsholm - 02. juni 2020 kl. 12:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

INDBRUD Ukendte gerningsmænd benyttede et stillads, der var opsat i forhaven, til at bryde ind i en villa på Sømandshvilevej, Rungsted Kyst, lørdag 30. maj kl. 00.05. Der blev stjålet smykker fra smykkeskrin, herunder halskæder.

FÆRDSELSUHELD Fredag 29. maj kl. 08.06 skete der et trafikuheld i krydset Rungstedvej/Kammerrådensvej. En 66-årig mand fra Søborg kørte i en varebil med 40-50 km/t op bag i en personbil med en 45-årig kvinde fra Kokkedal bag rattet, mens hun holdt for rødt i krydset.

Politi og ambulance blev sendt til stedet. Kvinden meldte om smerter i nakken og blev kørt til kontrol på skadestuen. Den 66-årige mand blev efterfølgende sigtet efter færdselslovens bestemmelser.

MISTÆNKELIGT FORHOLD Torsdag 28. maj kl. 11.38 anmeldte en kvindelig beboer på Ved Åbredden, at hun 10 minutter forinden havde taget kontakt til en fremmed mand, der stod og kiggede mistænkeligt ind i naboens have. På engelsk spurgte hun manden om, der var noget, hun kunne hjælpe med. Han svarede, at han kun kunne fransk, hvorefter han gik fra stedet. En anden beboer henvendte sig efterfølgende til kvinden og fortalte, at den fremmede mand havde kigget nysgerrigt ind i flere haver i området. Han beskrives som 30-35 år, østeuropæisk af udseende, 180 cm høj, spinkel af bygning og hvid i huden med akne-ar i ansigtet samt sort mellemlangt hår. Han talte angiveligt fransk var iført en grå t-shirt, grålige jeans med masser af huller. Medbragte telefon, som han gik og talte i.

MADGRATIST En 43-årig mand fra Hillerød ville gerne nyde, men ikke yde, da han torsdag 28. maj kl. 21.22 besøgte Mizumi Sushi på Hovedgaden i Hørsholm. Efter at have spist mad for ca. 350 kroner kunne restauranten ikke få ham til at betale. Personalet tilbageholdt den 43-årige, indtil en politipatrulje nåede frem og kunne sigte ham for forholdet.

INDBRUD Der blev stjålet smykker ved indbrud i en villa på Ralphs Vænge i Vedbæk, begået torsdag 28. maj mellem kl. 11 og 13.45. Det er ukendt, hvordan tyven kom ind.

INDBRUD i en lejlighed på Henriksholms Allé i Vedbæk torsdag 28. maj i tidsrummet mellem kl. 8 og 13.50. Det er ikke oplyst, hvordan tyven kom ind og hvad der blev stjålet.

UDEN-KØREKORT En 24-årig mand fra Tune blev onsdag 27. maj kl. 18.15 standset, da han kom kørende ad Gøngehusvej i Vedbæk. Her blev han sigtet for at køre bil, selvom han var frakendt kørekortet.

INDBRUD En beboer i en villa på Ralphs Vænge i Vedbæk var onsdag 27. maj kl. 11.24 udsat for et indbrud, mens vedkommende var hjemme. Pludselig hørte beboeren to mænd på adressen, og de talte et fremmedsprog sammen. Politiet blev alarmeret, men det lykkedes ikke patruljen at finde dem igen. De to indbrudstyve var kommet ind i ejendommen gennem en ulåst havedør og nåede at stjæle et ur, inden de stak af.

Kilde: Nordsjællands Politi

relaterede artikler

Mistænkeligt: Fransktalende mand stirrede ind i haver 29. maj 2020 kl. 10:43

Varevogn kørte ind i bil, der holdt for rødt 29. maj 2020 kl. 10:36

Politiet slækker grebet om Rungsted Havn 26. maj 2020 kl. 12:26