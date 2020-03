Se ugens politirapport: Coronavirus presser kriminaliteten i bund

HÆRVÆRK-OG-TYVERIFORSØG Røde Kors' varebil blev natten til mandag 23. marts udsat for hærværk og forsøg på tyveri af diesel, da en ukendt gerningsmand borede fire til fem huller i varebilens tank. Aktivitetsleder Leif B. Johansen opdagede mandag morgen, at der var løbet dieselolie ud på parkeringsplads ved Røde Kors-butikken i Hørsholm. De kørte bilen over på Shell-tanken, hvor der løb mere brændstof og de opdagede de borede huller. Sagen er anmeldt til Nordsjællands Politi, oplyser Leif B. Johansen, der ikke er tvivl om, at der var tale om tyveri. På forretningens videoovervågning kan man kl. 02.52 se en skikkelse går hen mod bilen, og kl. 03.01 går personen tilbage igen.

MISTÆNKELIGT To mænd vakte tirsdag 17. marts ved 17-tiden mistanke, da de stod i en have på Kildevej. De blev opdaget af en beboer på vejen, som råbte dem an og spurgte, hvad de lavede i haven. De to mænd oplyste, at de kom fra et pakkefirma, men da de blev bedt om at vise legitimation, skyndte de sig at køre fra stedet. Mændene bliver beskrevet som omkring 30 år og østeuropæiske af udseende. De kørte fra stedet i en grå Peugeot 206.