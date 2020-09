Se ugens politirapport: Brand, vejvrede, hærværk og harmonikasammenstød

PÅKØRT-AF-BIL En 62-årig mand fra Rungsted Kyst blev lørdag 29. august kl. 13.10 påkørt af en bilist på Bukkeballevej i Rungsted. Den 62-årige var på vej ind i sin bil, da en anden bilist kontaktede ham og var vred over, at han parkerede hele bilen på vejen og ikke halvt oppe på fortovet. Den 62-årig svarede, at han mente, at han parkerede i overensstemmelse med kommunens regler, og at de to måtte tale videre en anden dag. Det fik åbenbart den anden bilist til at opføre sig truende, og da den 62-årige ville tage et billede af ham og hans bil gik det galt. Den anden bilist påkørte den 62-årige, så han faldt ind over kølerhjelmen, for derefter at køre fra stedet. Episoden blev først politianmeldt mandag kl. 15.53, og politiet er nu bekendt med registreringsnummeret på den bil, som den anden bilist kørte i.