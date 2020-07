Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Brand og tyveri af vin og rulletobak

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn i den forgangne uge

INDBRUD i villa på Toftebjergvej i Hørsholm, begået i perioden fra torsdag 9. juli til mandag 20. juli kl. 14.13. Vindue på 1. sal opbrudt. Tyvekoster ikke opgjort ved anmeldelsen.

INDBRUD fra fredag 17. juli kl. 10 til mandag 20. juli kl. 22.40 i en villa på Brådebæksvej i Hørsholm. Hvordan tyven/tyvene er kommet ind, og hvad de har stjålet er ikke oplyst.

VIN Der er stjålet vin fra et lager på Fredtoftevej i Kokkedal. Her har virksomheden Wine and Arts et lager, og det fik uvelkomment besøg onsdag 21. juli mellem kl. 01.22 og 01.55. Tyven eller tyvene har skaffet sig adgang til lageret ved at bryde nogle skodder i en mur op.

BUTIKSINDBRUD Tyven eller tyvene, der tirsdag 14. juli brød ind i kiosken ved Ådalsparkcenteret i Hørsholm, kastede en flise gennem ruden ind til kiosken for at komme ind. Forinden havde den eller de brudt skydedørene ind til centret op, hvorefter de kastede en flise gennem ruden. Fra stedet blev der stjålet et mindre beløb i kontanter samt flere pakker rulletobak.

BRAND En ukrudtsbrænder var årsag til, at der tirsdag 14. juli kl. 15.18 indløb en melding om, at der var brand i et hegn på Engvej i Rungsted. En patrulje kørte til stedet og konstaterede, at det brændte, fordi der var blevet brugt en ukrudtsbrænder. Den 52-årige mand, som havde brugt ukrudtsbrænderen, blev sigtet for overtrædelse af beredskabsloven.

Kilde: Nordsjællands Politi

