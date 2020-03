Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Bølge af indbrud

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Ugebladet Hørsholm - 10. marts 2020 kl. 15:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

NARKOBILIST En 19-årig mand fra Nivå blev tirsdag 10. marts kl. 01.45 standset på Niverød Kongevej i Nivå og sigtet for narkokørsel efter en narkometertest afslørede, at han var påvirket af cannabis. Han blev taget med på hospitalet for at få taget en blodprøve, som skal vise hans nøjagtige påvirkelsesgrad.

Røg RØG En reparation af noget tagpap var mandag 9. marts ved 13-tiden årsag til, at der udviklede sig røg fra taget på en institution på Brønsholmgårdsvej i Kokkedal. Brandvæsenet undersøgte stedet og kunne konstatere, at der ikke var ild.

BUTIKSTYV En 16-årig pige fra Hørsholm blev mandag 9. marts kl. 11.04 taget for butikstyveri i Normal i Hørsholm Midtpunkt. Pigen blev sigtet for tyveri og hendes forældre samt de sociale myndigheder blev kontaktet.

INDBRUD i en lejlighed på Rungstedvej, Rungsted Kyst, søndag 8. marts kl. 21.21. Det er uvist, hvordan gerningsmanden er kommet ind i bolig. En patrulje runderede i område uden at finde ham. Politiet har kun et sparsomt signalement, der lyder: Mand iført jakke og bukser.

LISTETYV Mens husets beboere sov, begik en ukendt gerningsmand natten til søndag 8. marts fra kl. 02 indbrud i en villa på Vallerød Banevej, Rungsted Kyst. Et vindue til et værelse på husets første sal var brudt op, men der var ikke overblik over tyvekoster ved anmeldelsen.

INDBRUD Et vindue til et børneværelse blev lørdag 7. marts knust i en villa på Jens Bornøs Vej i Hørsholm. Indbruddet er sket mellem kl. 14.30 og 22. Ved anmeldelsen var der ikke overblik over stjålne genstande.

INDBRUD Porcelæn, smykker og en taske blev stjålet ved et villaindbrud på Breeltelund i Hørsholm, begået fredag 6. marts mellem kl. 17 og 20.55. En terrassedør opbrudt.

INDBRUD Om aftenen fredag 6. marts mellem kl. 19.30 og 22.25 var der indbrud i en villa på Højagervej, Rungsted Kyst. Tyven kom ind via et badeværelsesvindue og stjal pung, sko og en taske.

INDBRUD Tre lejligheder på Louiselund i Hørsholm har været udsat for indbrud. To af indbruddene er sket fredag 6. marts, hvor gerningsmanden har opbrudt terrassedøren. Det ene indbrud er sket i tidsrummet fra kl. 13.45 og 23, og her stjal tyven kameraer, skriveartikler, sølvtøj, manchetter og slipsenål. Det andet indbrud er foregået mellem kl. 15.30 og 23.59. Her blev der stjålet udenlandsk valuta. Det tredje indbrud er sket i perioden fra 27. februar til søndag 8. marts kl. 15.30. Et vindue var opbrudt. Ikke overblik over de stjålne genstande ved anmeldelsen.

INDBRUD Terrassedør opbrudt i hus på Slotsbakken, Hørsholm, i tidsrummet fredag 6. marts kl. 11 til søndag 8. marts kl. 22. Ikke overblik over stjålne effekter ved anmeldelsen.

INDBRUD To mænd har torsdag 5. marts omkring kl. 16.51 begået indbrud hos sognepræst Kirsten Johansen i præstegården på Hesselrødvej ved Karlebo Kirke. Ved indbruddet blev et pengeskabt opbrudt, og der blev stjålet sølvtøj og smykker. En kvinde, der var ude at lufte sin hund, har oplyst, at hun så to personer bære nogle poser ud i en bil og køre fra stedet. På baggrund af kvindens oplysninger om bilen har politiet en formodning om, hvem gerningsmændene er.

INDBRUD Der blev stjålet smykker ved et villaindbrud på Egernvænget i Kokkedal, begået i perioden fra fredag 21. februar til onsdag 4. marts kl. 9.40. Et vindue opbrudt.

UDEN-KØREKORT En 24-årig mand fra Humlebæk blev tirsdag 3. marts kl. 10.15 sigtet for at køre bil uden at have erhvervet kørekort. Han blev standset og kontrolleret på Usserød Kongevej i Hørsholm.

LAMPETYVERI Tre designerlamper, som var ophængt på ydermurene på Karen Blixen Museet, blev i tidsrummet fra mandag 2. marts kl. 16 og tirsdag 3. marts kl. 18 revet løs og stjålet af ukendte gerningsmænd.

Kilde: Nordsjællands Politi