Se ugens politirapport: Bilbrand, oliespild og mange indbrud

BILBRAND Kl. 01.48 natten til mandag 20. januar blev der anmeldt om brand i en VW Polo, som holdt parkeret i Kastaniens Kvarter i Nivå. Det kan ikke udelukkes, at branden var påsat, da bilens bagrude var blevet knust med en brosten, som efterfølgende lå inde i bilen, og der i nærheden af bilen blev fundet rester fra en benzindunk.

INDBRUD Ur og udenlandsk valuta blev stjålet ved indbrud i villa på Hulsø Ege, Rungsted Kyst, lørdag 18. januar mellem kl. 15.30 og 22. Soveværelsesdør opbrudt.

INDBRUD Smykker blev af ukendte gerningsmænd stjålet under villaindbrud på Ulvemosen, Rungsted Kyst, lørdag 18. januar fra kl. 12 til søndag 19. januar kl. 13.15. Vindue til soveværelse brudt op.

INDBRUD Tre villaer på Niverød Bakke i Nivå var lørdag 18. januar udsat for indbrud. Det er sket i tidsrummet mellem kl. 13 og 18.53, hvor det ene indbrud netop er registeret kl. 18.53, da rude i badeværelsesvindue blev opbrudt. I de to andre tilfælde blev henholdsvis en rude i terrassedør og et badeværelsesvindue knust. Ikke overblik over stjålne effekter ved anmeldelserne.

INDBRUD Smykker og sølvtøj blev stjålet ved et villaindbrud på Avderødvej i Kokkedal, begået lørdag 18. januar mellem kl. 14.30 og 18.55. Et vindue opbrudt.

INDBRUD Tøj, sko, parfume og en taske blev stjålet ved et indbrud i en villa på Ravnevej i Hørsholm, begået fra torsdag 16. januar kl. 19.30 til fredag 17. januar kl. 9.50.

INDBRUD Ur, smykker, manchetknapper og kontanter blev stjålet ved et villaindbrud på Gærdesmuttevej i Hørsholm fredag 17. januar. I tidsrummet fra midnat og til kl. 02.00 er et vindue opbrudt.

INDBRUD Hoveddør forsøgt opbrudt samt rude i havedør knust ved villaindbrud på Toftebjergvej i Hørsholm fredag 17. januar mellem kl. 7.30 og 17.35. Ingen info om tyvekoster.

INDBRUD i lejlighed på Gasværksvej i Hørsholm mellem 27. december kl. 8 og torsdag 16. januar kl. 10.20. Terrassedør opbrudt. Intet overblik over stjålne genstande på anmeldelsestidspunktet.

TYVERI FRA BILER Et par solbriller og en servicebog er onsdag 15. januar mellem kl. 18.15 og torsdag morgen kl. 07.40 stjålet fra en Ford, som holdt parkeret på Bukkeballevej i Rungsted Kyst. I nærmest samme periode, mellem onsdag 15. januar kl. 18.30 og torsdag kl. 6.15 blevet der stjålet seks designerstole fra en ulåst varebil, som stod parkeret på Bolbrovej.

OLIESPILD En dieseltank på en lastbil sprang læk onsdag 15. januar mellem kl. 14.40 og 15.00 og var årsag til et større dieselspild over en længere vejstrækning fra Rungsted mod Hillerød og Helsinge. Flere vogne fra Nordsjællands Brandvæsen og Hørsholm Kommune kørte ud og sørgede for, at der blev smidt sand og kattegrus på vejstrækningen, der begyndte på Rungstedvej ved Vestre Stationsvej og fortsatte ad Isterødvejen, Overdrevsvejen, Hillerødmotorvejens forlængelse til Helsingørsvejen i Helsinge. Lastbilens ejer kontaktede politiet og forklarede, at han var kørt over et bump på Rungstedvej, og det havde forårsaget lækket fra dieseltanken.

BUTIKSINDBRUD Matas i Kongevejcentret blev onsdag 15. januar kl. 03.54 udsat for indbrud, da ukendte gerningsmænd ved at bryde en nøgleboks op kom ind i forretningen med rette nøgle. Røgkanonerne blev udløst, men gerningsmændene var væk, da en hundepatrulje ankom. Der var ikke overblik over tyvekosterne.

INDBRUD En person fik tirsdag 14. januar kl. 18.05 stoppet et villaindbrud på Ewalds Have, Rungsted Kyst. Anmelderen hørte lyde fra boligen og råbte op. Det fik to indbrudstyve til at stikke af.

TASKETYVERI En 91-årig kvinde blev tirsdag 14. januar kl. 17.20 frastjålet sin taske på Vedbæk Stationsvej. En yngre mand tilbød at hjælpe den ældre kvinde op ad trapperne til stationen, men hun skulle imidlertid ikke den vej og afslog hjælpen. Manden gik efter hende og spurgte, om han måtte låne en lighter, hvilket hun også sagde nej til. Herefter tog han hendes håndtaske og løb fra stedet. Han beskrives som ca. 20 år, almindelig af bygning, brun i huden. Iført mørkt tøj og mørk jakke med hætte.

FÆRDSELSUHELD Tirsdag 14. januar kl. 15.15 skete der et trafikuheld på Helsingørmotorvejen ved nordgående retning i Nivå. En 22-årig mandlig bilist fra Humlebæk stødte sammen med en personbil ført af en 55-årig kvindelig bilist fra Helsingør. Ved uheldet blev en hastighedstavle og autoværnet påkørt, og under oprydningen blev trafikken i nordgående retning lukket i 45 minutter. Der skete umiddelbart ingen personskade, og det er ikke oplyst om politiet har sigtet nogle af parterne.

INDBRUD i en villa på Lars Nielsens Vej i Hørsholm, begået tirsdag 14. januar mellem kl. 7.45 og 15.00. Uvist hvordan indbruddet er foregået, og ikke overblik over tyvekoster ved anmeldelsen.

Kilde: Nordsjællands Politi