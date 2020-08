En Citroën Berlingo står i flammer på Ahornvej ved Rema 1000. Politiet formoder, at ilder er påsat. Foto: Privat

Se ugens politirapport: Bilbrand, husbrand og trafikuheld

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport fra den forgangne uge i Hørsholm og omegn

26. august 2020

BILBRAND Klokken 01.53 natten til tirsdag blev der anmeldt brand i en Citroën Berlingo, som holdt parkeret på Ahornvej i Hørsholm. Den nøjagtige brandårsag kendes ikke, men det formodes, at branden er påsat.

INDBRUD Smykker og sølvtøj blev stjålet ved et indbrud i et hus på Ørbæksgårds Allé i Hørsholm, begået mellem fredag 21. august kl. 15 til mandag 24. august kl. 10. En terrassedør er brudt op.

BRAND Mandag den 24. august, lige efter midnat, rykkede politi og brandvæsen ud til brand i et rækkehus i Jellerød Have i Kokkedal. Husets 90-årige kvindelige beboer blev kørt til sygehuset, men der er ingen melding om personskade. Det formodes, at branden er opstået ved at noget papir ved en fejl er blevet antændt.

INDBRUDSFORSØG i en villa på Strandvejen i Kokkedal, sket i perioden fra torsdag 13. august kl. 11 til fredag 21. august kl. 15. Gerningsmanden har ikke været inde.

INDBRUDSFORSØG i en lejlighed på Rungstedvej fredag 21. august mellem kl. 18.30 og 22.30. Gerningsmanden har ikke været inde.

INDBRUD Vindue opbrudt i et hus i Constantiaparken, Rungsted Kyst, begået i perioden mellem tirsdag 28. juli og søndag 23. august kl. 16. Ikke overblik over stjålne effekter ved anmeldelsen.

FÆRDSELSUHELD En 19-årig mandlig bilist fra Helsingør mistede fredag 21. august kl. 01.08 herredømmet over sin bil, da han passerede et fartbump på Knudsvej ved Gl. Vallerødvej. Det medførste, at han påkørte en hæk. Umiddelbart slap den 19-årige uden større personskade, men klagede efter uheldet over smerter i ryg og hoved. Han blev derfor tilset i den tilkaldte ambulance.

HASH En 23-årig mand fra Årslev blev onsdag 19. august kl. 19.43 sigtet for at være i besiddelse af hash. Manden blev truffet af en patrulje på stien ved Nivå Center, og da det viste sig, at han tidligere havde fået opholdsforbud på stedet, blev han tillige sigtet for overtrædelse af dette.

VARETÆGTFÆNGSLING Den 24-årige mand, der tirsdag 18. august blev anholdt og sigtet for drabsforsøg mod en 22-årig mand på Udrejsecenter Sjælsmark, blev ved et grundlovsforhør tirsdag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger. Tidligt om morgen skulle den 24-årige havde stukket den to år yngre medbeboer i maven med en kniv. Motivet for knivstikkeriet er ikke oplyst.

Kilde: Nordsjællands Politi

