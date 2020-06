Efter al sandsynlighed bliver kampen om borgmesterkæden et opgør mellem disse to personer, borgmester Moren Slotved og Venstres nyvalgte borgmesterkandidat Ann Lindhardt. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Se tallene: Så overbevisende vandt Ann over Anne

Med en opbakning fra næsten 80 procent af stemmerne kan Ann Lindhardt tage ud i valgkamp på et robust mandat

Ugebladet Hørsholm - 12. juni 2020

Venstres medlemmer i Hørsholm har talt: De mener, at 46-årige Ann Lindhardt er den rigtige til at begå sig i kampen om borgmesterposten i efteråret 2021.

Det skete i overbevisende stil: 39 af de 50 medlemmer, der deltog i valget, stemte på Ann Lindhardt, så der var 11 stemmer tilbage til kontrahenten, 59-årige Anne Ehrenreich.

Det blev derfor til det robuste mandat, formand Stig Brammer håbede på, til Venstres nye spidskandidat.

"Valgdeltagelsen var god og stringent, forløbet fint og afgørelsen er klar. Jeg er tilfreds," siger Stig Brammer.

Dybt beæret Det er Ann Lindhardt, der for første gang blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i Hørsholm ved det seneste valg i 2017, selvsagt også.

"Jeg er dybt beæret over at blive valgt som spidskandidat. Nu skal vi i gang med at planlægge vores valgkamp til det kommende kommunalvalg," lød det på sn.dk fra Ann Lindhardt lige efter afgørelsen i aftes.

Anne ved sin side Det bliver en valgkamp med modkandidaten Anne Ehrenreich ved sin side. Hun har nemlig tænkt sig at stille op til kommunalbestyrelsen igen - og vil også gerne genvælges til Regionsrådet.

Den lokale Venstre-formand Stig Brammer er tilfreds med, at Venstre nu har en spidskandidat på det han kalder et robust mandat.



"Var jeg blevet borgmesterkandidat havde de nok været noget andet," lyder det fra Anne Ehrenreich, der anerkender Ann Lindhardts sejr.

Demokratiet har talt "Det er fint, der er truffet en afgørelse, og der er ingen tvivl om opbakningen til Ann. Vi har haft en god demokratisk proces. Demokratiet har talt," siger Anne Ehrenreich og tilføjer:

"Ann er jo dygtig, så det er fint."

Hurtig til tasterne Mødet på Selmersbo, der udelukkende havde valget af en borgmesterkandidat på dagsordenen, begyndte kl. 19, og sagen var hurtigt derefter afgjort.

Og den ene af kandidaterne havde forberedt sig godt på at skulle meddele sig til omverdenen bagefter. I stedet for en samlet kommunikation fra partiet, valgte de to kandidater hver især at sende deres egne pressemeddelelse ud.

Det havde Anne Ehrenreich gjort sig klar til: Kun 40 minutter inde i mødet, kl. 19.40, tikkede der en besked ind i Ugebladets mailbakke med to udgaver af pressemeddelelser - en helgardering med vinderens og taberens ord.

En time senere var vinderens pressemeddelelse fjernet, og Anne Ehrenreich skrev blandt andet dette:

"Jeg ønsker Ann Lindhardt stort tillykke med valget som Venstres borgmesterkandidat i Hørsholm. Hun er et godt valg med en beundringsværdig virkelyst og målrettethed. Jeg vil støtte hende hele vejen frem til et godt kommunalvalg for Venstre og derefter. Indtil valget vil vi fortsætte vores gode og tætte samarbejde i Venstres gruppe."

Et robust mandat 14 minutter senere var det Ann Lindhardts tur til at sende en pressemeddelelse. Det var med denne ordlyd.

"Ann Lindhardt blev valg som borgmesterkandidat for Venstre Hørsholm. Der var stort fremmøde og god stemning. Der var 50 medlemmer der valgte Ann Lindhardt med overvældende flertal. Det er således et robust mandat til det kommende KV21. Et robust mandat er kendetegnende ved mange fremmødte og stort flertal og en stringent valghandling. Vi ser nu frem til det kommende kommunalvalg 2021. Ann og Anne gav udtryk for at de glæder sig samarbejdet de kommende år."