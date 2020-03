En gang hærværk gik blandt andet ud over et sidespejl på en bil på Duevej i Hørsholm. Foto: Foto: Adobe Stock

Se politirapporten: Coronasprayere, hærværk og skoleindbrud

Ugebladet Hørsholm - 17. marts 2020

HÆRVÆRK En Peugeot Expert varebil har mellem fredag 13. marts kl. 14 og mandag 16. marts kl. 6.30 været udsat for hærværk mens den var parkeret på Skovduevej i Hørsholm. Bilens sidespejle er revet af og en parkeringssensor er blevet ødelagt.

SKOLEINDBRUD Mandag 16. marts kl. 01.56 blev det anmeldt, at alarmen var gået på Karlebo Udeskole, og flere patruljer blev sendt til stedet. Der blev ikke fundet personer på stedet, og det kunne ikke på stedet konstateres om der var blevet stjålet noget fra skolen.

MISTÆNKELIGT Søndag 15. marts kl. 15.20 blev det anmeldt, at fem-seks unge personer prøvede at komme ind i en aflåst hal ved Rungsted Tennisklub. Anmelderen råbte dem an, hvorefter de stak af i løb mod svømmehallens P-plads. Politiet blev sendt til stedet, men da var de unge mennesker forsvundet.

INDBRUD på Gøgevang i Hørsholm, anmeldt søndag 15. marts kl. 01.57. Der blev afmonteret et vindue ind til et børneværselse, men efter det oplyste intet stjålet.

BUTIKSTYVERI I Rema1000 på Egevangen i Kokkedal blev to kvinder tirsdag 10. marts kl. 14.12 taget for at stjæle varer fra butikken. Den ene kvinde forsøgte at flygte, og en patrulje blev tilkaldt til stedet. Her konstaterede de, at de to kvinder, henholdsvis 45 år og 61 år fra Kokkedal, i forening havde stjålet kød, kaffe og kakaopulver. Begge blev sigtet for butikstyveri.

CORONASPRAY En beboer på Gøngehusvej i Vedbæk anmeldte lørdag 14. marts kl. 17.07 at tre mænd med udenlandsk udseende havde banket på hans dør. Da manden åbnede døren, oplyste de tre, at de var udsendt af regeringen i forbindelse med coronavirus. De medbragte en spraydåse og ville sprøjte manden for at desinficere ham. Denne havde døren på sikkerhedskæde og lukkede hurtigt døren igen. Mændene kørte fra stedet i en ca. ti år gammel hvid Ford Transit med ukendt registreringsnummer. De tre mænd var iført sorte hættetrøjer, sorte caps og havde mundbind på. Og beskrives som mænd der talte dansk med accent, iført sort tøj med hætte og mundbind.

NARKOBILIST En 23-årig kvinde fra Kgs. Lyngby blev onsdag 11. marts kl. 01.03 anholdt og sigtet for narkokørsel. Et vidne alarmerede politiet efter at have bemærket en bil køre meget langsomt på Helsingørmotorvejen ved Hørsholm uden det rigtige lys på og med flade dæk. En patrulje spottede bilen på Frederiksborgvej og bragte den til standsning. Et narkometer viste, at den 23-årige kvinde tilsyneladende var påvirket af euforiserende stoffer. Udover sigtelse for narkokørsel blev hun også sigtet for at køre bil uden at have erhvervet kørekort.