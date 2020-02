Se kulturkalenderen: Det kan du opleve i Hørsholm

Jazz på Louiselund - Tirsdag 3/3 kl. 14.30-16. Kjeld Flemmings Kvartet spiller med et fornyet festligt repertoire. Med lokal musiker Martin Jensen som gæstesolist på tenorsax. Peter Carlsen debuterer med sopransax. Fri entre. Baren er åben, og der er kaffe, kage og musik for kun 30 kr.

Sikke-et-vejr - Fredag 28/2 kl. 15.30. Børneteater for de 1½-4 årige. En paraply åbner sig og en frisk forårseng folder sig ud. Blomsterne spirer og muldvarpen vågner. Hørsholm Bibliotek.

Kunsten at dø - Søndag 1/3 kl. 16. Kunsten at dø med Paolo Nani og Kristjan Ingmarsson. De karismatiske skuespillere Paolo Nani og Kristjan Ingmarsson er tilbage med en ny-bearbejdning af deres Reumert-nominerede forestilling "Kunsten at dø". Trommen.