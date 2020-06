Artiklen: Se her: Sådan hænger cykler og historie sammen

Turen går videre forbi Nivå Teglværks Ringovn, Lyngebækgård, Karsemosegård og Fredtoften til Fredensborg Museum i Avderød, hvor deltagerne er velkomne til at indtage deres medbragte mad i den smukke museumshave.

Historikeren, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, formand for Karlebo Lokalhistoriske Forening, vil møde deltagerne ved museet og vil blandt andet fortælle om den engang så betydningsfulde teglværksindustri i området. Og om godsejer Johannes Hages store betydning for hele Nivå-området. I dagens anledning vil museet være åbent for cykelturens deltagere. Turen tilbage til Nivå Camping går gennem Vejenbrød og Nivå.