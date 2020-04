Se det virtuelle byrådsmøde her

De 19 medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse var mandag aften samlet til et historisk møde, der blev afviklet via videoopkobling med programmet Microsoft Teams.

Hørsholm Kommunalbestyrelse måtte afholde mandagens møde via videolink for at forhindre coronasmitte og ikke overtræde forbuddet om at forsamles mere end 10 personer.

Normalt er mødet offentligt og kan overværes på rådhuset, men denne gang sad de 19 politikere hjemme hver især og behandlede virtuelt den 17 punkt lange dagsorden.

Med undtagelse af pressen kunne mødet ikke opleves live, men hele kommunalbestyrelsesmødet er optaget og lagt ud på YouTube.

