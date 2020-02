Se billedserie Skiltet der viser vej til Hørsholm Rådhus skal selvfølgelig også flyttes. Her bliver det gravet i krydset på Højmosen ved Usserød Kongevej. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Store flyttedag på rådhuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Store flyttedag på rådhuset

Torsdag pakkede medarbejderne på Hørsholm Rådhus de sidste flyttekasser, og fredag tog 31 flyttemænd fat og rykkede de 300 arbejdspladser til Slotsmarken 13. I alt 40 flyttelæs og 2.200 flyttekasser

Ugebladet Hørsholm - 19. februar 2020 kl. 11:40 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Missionen er fuldført. Hørsholm har fået nyt rådhus på Slotsmarken 13, og i går, tirsdag 18. februar, kunne de for første gang slå dørene op til det nye sted for borgene.

31 flyttemænd fra flyttefirmaet Adam har på to dage tømt Hørsholm Rådhus på Ådalsparkvej for 2.200 flyttekasser, kontormøbler og andet inventer og kørt 40 store flyttelæs til de nye rådhus-lokaliteter.

For mens en stor del af Hørsholm kunne slappe af i vinterferien, var der travlhed på rådhuset, da arbejdspladserne for de 300 medarbejdere skulle flyttes fra de skimmelsvamp-ramte bygninger på Ådalsparkvej, der har fungeret som rådhus siden 1993.

Ramt af skimmelsvamp Ugebladet var med, da medarbejderne torsdag havde sidste arbejdsdag her. I Center for Børn og Voksne sad Birthe Nøjgaard og Majbrit Etgen midt mellem stablede flyttekasser og færdiggjorde de sidste arbejdsopgaver på computeren.

"Det er da lidt underligt, og vi har begge været her i præcis 10 år. Som arbejdsplads har det her sted fyldt meget i vores hverdag, men vi glæder os til at flytte, og håber, vi får det bedre det nye sted," siger de to medarbejdere til Ugebladet.

Begge har været generet af både kløende og røde øjne samt næser, der løber og nyser.

"Hver mandag har vi måttet lufte ud længe, og det har været tydeligt at mærke efter man er kommet tilbage fra ferie. Så lægger man virkelig mærke til indeklimaet," fortæller Birthe og Majbrit.



Majbrit Etgen og Birthe Nøjgaard har begge haft gener fra skimmelsvampen og glæder sig til at komme på plads i det nye rådhus på Slotsmarken 13. Foto: Morten Timm



Heller ikke i Byg & Miljø er de gået ramt forbi. Til Ugebladet oplyser Charlotte Kjeldsen og Marianne Gottfredsen, at de også har lidt under, at der er konstateret skimmelsvamp.

"Jeg har været meget plaget af hovedpine," beretter Marianne Gottfredsen.

Ifølge Charlotte Kjeldsen har de i afdelingen bemærket, at flere har været ramt af lungebetændelse.

20 tons smidt ud Inden nedpakningen er der blevet sorteret grundigt i alle ting - og smidt ud i stor stil. 20 tons er det samlet blevet til, oplyser chefkonsulent Rebecca Forsman.

"Vi har hele vejen haft meget fokus på genanvendelse. Både fordi vi skal spare, men i høj grad af hensyn til genbrugstanken," tilføjer Rebecca Forsman.

Udover skriveborde og kontormøbler omfatter det fx skydedøre, der er blevet afmonteret og taget, ligesom sæbedispenserer og andet er skruet ned fra væggene og taget med i genbrugets tegn.



Effektive flyttemænd havde to lange arbejdsdage - fredag og lørdag - til at køre 40 flyttelæs med blandt andet 2.200 flyttekasser.



På det nye rådhus på Slotsmarken 13 bliver der mindre plads end i dag, og medarbejderne skal derfor sidde tættere. Derfor er alle de kontormøbler, der ikke længere er brug for, nu i stedet tilbudt til kommunens institutioner, skoler, plejehjem og andre enheder, hvor de ifølge chefkonsulent Rebecca Forsman forhåbentlig kan komme til at gøre gavn.

Det er ikke kun en stor logistisk opgave at rykke så mange medarbejdere. Også processen med at skaffe et nyt rådhus og indrette det til de mange medarbejdere er en omfattende proces, som det med succes er lykkedes Hørsholm Kommune at gennemføre på mindre end fem måneder, siden skimmelsvamp-angrebene blev konstateret i efteråret.

Kommunalbestyrelsesmøde fortsætter i det gamle Selvom Ådalsparkvej 2 ikke længere fungerer som rådhus, kommer det ikke til at stå forladt og øde hen det første lange stykke tid.

Hørsholm Kommunalbestyrelse fortsætter nemlig med at holde de næste par møder - på mandag den 24. februar og mandag den 30. marts - samme sted som hidtil, indtil faciliteterne er gjort helt klart på Slotsmarken.

Der er ydermere sat vagter på for at holde et ekstra øje med det nu gamle rådhus på Ådalsparkvej.