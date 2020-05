Se billedserie Michael Lord Banks har tålmodigt ventet i et par måneder for at købe de rigtige snørebånd. Foto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Michael har ventet på de snørebånd i to måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Michael har ventet på de snørebånd i to måneder

"Et spøgelsescenter," lyder Michael Lord Banks' beskrivelse af Hørsholm Midtpunkt de seneste to måneder

Ugebladet Hørsholm - 12. maj 2020 kl. 06:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det har været meget kedeligt. Et spøgelsescenter," beskriver Michael Lord Banks, hvordan det har været i hans foretrukne indkøbssted de seneste to måneder.

Michael kommer dagligt i Hørsholm Midtpunkt og gør de fleste af sine indkøb. Han har derfor gerne ventet på de snørebånd til sine sneakers, som han købte af Robert Lund i Hørsholm Midtpunkts Sko- og nøgleservice.

"Jeg er en trofast lokalt handlende. Jeg er vokset op her og kender butikkerne. Dem har jeg tillid til," siger Michael Lord Banks.

Han har ikke ændret adfærd under centrets coronanedlukning ved at gå på nettet. Michael regner omvendt heller ikke med, at han vil bruge ekstraordinært mange penge nu, hvor centrets butikker igen er tilgængelige.

"Nej, det vil nok være noget af det samme," siger han til Ugebladet.

Midt i det På en af centrets bænke sidder en mand og hviler sig, mens han studerer sin mobiltelefon og kunderne adstadigt bevæger sig forbi ham på begge sider og i passende afstand.

"Min kone er til tandlæge, og jeg glæder mig nok mest på hendes og min datters vegne, at centret er åbent igen," siger manden, som hedder Lars Lindgaard og bor i Hørsholm.

"Men jeg savner biblioteket og at komme ud at spise," tilføjer han.

Over forventning Lars Lindgaard har ellers rigeligt med coronakrisen at gøre: Som nærpolitibetjent i København - på Islands Brygge - har han haft menneskers adfærd tæt inde på kroppen - og beskæftiger sig lige nu på fuld tid med coronakrisens følgevirkninger.

"Det er jo en lidt underlig politiopgave at skulle holde øje med om folk holder afstand. Men det er faktisk gået over forventning," lyder 'dommen' fra én, der er midt i det.

Troede der var vagter Jette Bech-Jensen er lige ved at sætte et opslag på Facebook i bare glæde over, hvor godt folk opfører sig i centret lige efter åbningen.

"Men det behøver jeg jo ikke nu, hvor du er her," siger hun henvendt til denne skribent.

"Jeg er virkelig imponeret over, hvor ordentligt det foregår," tilføjer Jette Bech-Jensen.

"Hvad havde du da forventet?" vil denne skribent vide.

"Jeg havde faktisk regnet med, at der stod vagter ved indgangene for at styre det," fortæller hun.

Langt fra fyldt Det er sød musik i ørerne på centermanager Torben Bloch, der overværer samtalen, mens han på sin mobiltelefon kan følge med i, hvor mange mennesker der er i centret. For Hørsholm Midtpunkt bruger kameraer til at registrere det antal mennesker, der går ud og ind af centrets indgange.

Og uden at afsløre tal, så var centret så rigeligt langt fra at være fyldt op på denne mandag formiddag.

Handle lige som før For Jette Bech-Jensen var det glæden ved at kunne komme ud at handle "lige som før", der lokkede hende i Hørsholm Midtpunkt.

"Jeg synes, at vi skal handle i vores nærområde, men tror ikke, jeg kommer til at bruge mere end ellers. Og jeg har heller ikke været på nettet. Jeg køber det, jeg har brug for," siger hun.

"Det er dog lidt trist, at der er tomt hos Gine," siger hun med henvisning til, at Gine og Curvy by Gine er to butikker, som ikke kommer igang igen i forbindelse med genåbningen.

Ikke lyst til andre I herretøjsbutikken Hos Mr. Gorm nød Jens Thøger Christensen fra Kokkedal de bobler, Ken Bukrinsky tilbød sine kunder - og godtede sig over sin handel.

"Jeg har købt, hvad jeg manglede. Jeg har købt en del," tilføjer han så med et smil.

Jens er fast kunde hos Mr. Gorm, og han har derfor ikke været andre steder.

"Det har jeg ikke haft lyst til. Så hellere vente. Det er en del af af at være fast kunde," siger han og understreger, at det derfor også betyder noget socialt at være tilbage i den butik, man kender.

"Jeg har faktisk længtes efter det her," siger Jens Thøger Christensen.

relaterede artikler

Hotspot Rungsted Havn: Venter på nye signaler fra fru Frederiksen 11. maj 2020 kl. 11:00