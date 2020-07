Se billederne: Kæmpe palæejendom står til at blive årets dyreste hushandel og tangere prisrekord

Med et prisskilt på 75 millioner kroner er den eksklusive bolig på 901 kvadratmeter og med 16 værelser fra 1918, smukt beliggende på en 2.528 kvm. stor grund direkte ud til Øresund, nemlig landets dyreste. Melder der sig en køber inden nytår vil palæet ubestridt blive årets dyreste hushandel i 2020, medmindre der gives et afslag på 30 mio. kr.

Et kig ned over toppen af det danske boligmarked sætter lige nu fuld spot på palæejendommen Rosenlund i Vedbæk.

FAKTA De foreløbige tre tophandler i 2020:

45 millioner for et 322 kvadratmeter stort hus fra 1899 i Hellerup

38,5 millioner for et 726 kvadratmeter stort hus i Espergærde

38 millioner for et 444 kvadratmeters Strandvejspalæ i Vedbæk







Kilde: Boliga.dks salgsprishistorik.

I hælene på Damgaard-Palm

Rosenlund har dog potientialet til at nå helt til tops over landets landets hidtidige dyreste privatejendomme.

For sælges palæejendommen til prisen vil den tangere prisrekorden fra 2008, hvor erhvervsmanden Erik Damgaard solgte sin 570 kvadratmeter store villa på Hambros Allé i Hellerup for 75 millioner til den tidligere bokser og FitnessDK-stifter Hans Henrik Palm.

I dag er villaen ejet af Henrik Rossing, der stiftede Fitness World, og hans frue Sophie Rossing.