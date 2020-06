Se billederne: 9. klasser fejrede sidste skoledag med corona-afstand

Sidste skoledag-festlighederne for årets 9. klasser var i første omgang ramt af corona-aflysning, men i fredags og på lige falderebet før skolernes sommerferie, fik afgangseleverne i Hørsholm lov til at fejre, at de er færdige med folkeskolen ved at klæde sig ud.

Den alternative sidste skoledag på Usserød Skole blev naturligvis markeret med behøring 1 meters corona-afstand. Alle øvrige elever og personale stod på fortovet langs skolen på fortovet med flag og vinkede til 9. klasserne, der ankom udklædte og i festhumør.