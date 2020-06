Se billederne: 16 klarede verdens første 'Mikkelman'

Keep it simple

Under overskriften "keep it simple og lad os træne sammen" arrangerede de deres egen triatlonkonkurrence, og i lørdags gik startskuddet så til verdens første 'Mikkelman' med distance på 1000 m havsvømning, med exit fra båd i Øresund', dernæst 90 km cykling nord for København og til slut 21 km løb på Strandvejen.