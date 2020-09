Se billedserie Selskabet Calum skal sikre opførelsen af 133 nøglefærdige lejeboliger i PH Park i Hørsholm. Projektet har nu fået en massiv økonomisk investering fra Sampension.

Send til din ven. X Artiklen: Sampension investerer trecifret millionbeløb i PH Park Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sampension investerer trecifret millionbeløb i PH Park

"Et enestående byudviklingsprojekt i en attraktiv kommune," siger chef hos Sampension om de 133 kommende lejeboliger i Hørsholm

Ugebladet Hørsholm - 08. september 2020 kl. 08:32 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 133 lejeboliger i PH Park, som selskabet Calum står bag, får nu en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Sampension-fællesskabet har nemlig meldt ud, at de nu skyder stort tre-cifret millionbeløb ind i boligprojektet i Hørsholm.

Det skriver Sampension i en pressemeddelelse.

"Vi ser PH Park som et enestående byudviklingsprojekt i en attraktiv kommune tæt på København med en god underliggende demografi. Investeringen er et led i strategien om at udvikle Sampension-fællesskabets portefølje af direkte ejede ejendomme med fokus på såvel optimering af afkast som høj grad af bæredygtighed," siger Torbjørn Lange, chef for ejendomme og infrastruktur hos Sampension.

Går op i en højere enhed Som tidligere omtalt i Ugebladet er det selskabet Calum, der nu står projektet og skal sikre opførelsen af det nøglefærdige byggeri.

"Der er ingen tvivl om, at projektets kvaliteter i samspil med den attraktive park, der anlægges, vil få tingene til at gå op i en højere enhed. Samtidig er vi rigtig glade for, at det gode samarbejde med Sampension har ført til, at vi nu kan søsætte endnu et projekt sammen," udtaler Jakob Axel Nielsen, direktør hos Calum, til Byens Ejendom - Videnscenter for Byudvikling.

FAKTA Boligprojektet i PH Park er et af de største i Hørsholm i nyere tid.

Projektet skal DGNB Guld-certificeres, der er den mest anvendte certificeringsordning for byggeri i Danmark, hvor det skal leve op til fem hovedkrav, herunder miljø og bæredygtighed.

De 133 nye lejeboliger er fordelt over et areal på godt 14.000 kvadratmeter på den gamle sygehusgrund. De bliver udført som både rækkehuse og lejligheder med en gennemsnitlig størrelse på 103 m².

Under jorden bliver der etableret parkeringskælder med 200 parkeringspladser.

Boligerne forventes at stå klar til indflytning i sommeren 2022.

Centralt i PH Park etableres der en bypark med tilhørende sø, som skal bidrage til bæredygtig regnvandshåndtering. Parken finansieres af Hørsholm Kommune.

PH Park er navngivet efter den berømte arkitekt Poul Henningsen, som selv boede i lokalområdet i næsten 20 år. Byudvikling på højt niveau Hos borgmester Morten Slotved (K) er der også glæde over den store investering.

"Jeg er glad for, at Sampension også ser potentialet i PH Park og i Hørsholm som en spændende by med formidabel natur og de bedste skoler i landet. Vores byudvikling matcher det høje niveau, og PH Park er et absolut flagskib tæt på alt," siger Slotved.

Han ser desuden investeringen som en naturlig og positiv udløber af en masser gode kræfter, der har arbejdet sammen om at skabe noget unikt i Hørsholm.

relaterede artikler

Nybolig om salgspause i PH Park: En klog beslutning 05. august 2020 kl. 06:30

PH Park: Det bliver lidt mere ens at se på 03. juni 2020 kl. 09:00

Usikkerhed om PH Park: Byggeri ramt af stor forsinkelse 27. maj 2020 kl. 11:15